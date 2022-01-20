«Интер» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.01.2022)

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вчера, 15:54

Ставки букмекеров

Букмекеры не имели сомнений в определении фаворита данного противостояния. На победу «Интера» с форой (-2.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.9. Поверить в сенсационную победу «Венеции» предлагают по коэффициенту 23, а ничья котируется по интересному коэффициенту 10.

На ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.9. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 3 – 2.5. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.42.

Форма команд

«Интер» удерживает первое место в турнирной таблице после 21 матча. Команда в последних турах чемпионата расписала нулевую ничью с «Аталантой», а также обыграла дома «Лацио» (2:1). В состоявшемся также матче кубка страны не без проблем прошли неуступчивый «Эмполи», благодаря голу в дополнительное время, (3:2).

«Венеция» своих болельщиков результатами не радует, коллектив после 21 игры находится на 17 месте и лишь на два очка опережает соперников из зоны вылета. В минувших трех турах удалось зацепиться лишь за один балл в матче с «Эмполи» (1:1). Также были зафиксированы поражения от «Аталанты» и «Милана» (0:2) и (0:3).

Информация для ставок

«Интер» не проигрывает семь игр подряд

Безвыигрышная серия «Венеции» насчитывает пять встреч

Минувший очный поединок завершился победой «Интера» (2:0)

«Венеция» пропускает минимум один гол в 10 матчах кряду

Прогноз

Нас ожидает поединок с абсолютным доминированием домашнего коллектива. Миланцы будут владеть мячом и спокойно оформят несколько мячей в ворота соперника. Рекомендуем поставить на ИТБ 2.5 «Интера» по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.