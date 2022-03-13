Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2021/2022

«Лацио» — «Венеиция». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.03.2022)

вчера, 14:20
Лацио - Венеция

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 1.92 на победу хозяев с форой (-1.5). На гостей же можно загрузить по коэффициенту 8.9, а поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 5.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.529.93
Фонбет 1.33 5.30 9.50
Мелбет 1.32 6.05 10.50
1XBET 1.32 6.05 10.50
BetBoom 1.30 5.65 10.41

Достаточно интересные цифры наблюдаем в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.56, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Лацио» разгромил в последнем туре Серии А «Кальяри» (3:0) и занял седьмое место в турнирной таблице. Чуть ранее команда не смогла обыграть в Лиги Европы «Порту» (2:2) и покинула турнир, а также проиграла на своем поле «Наполи» со счетом (1:2).

«Венеция» в минувших двух турах зацепиться за зачетные баллы не сумела, поражения команде нанесли «Верона» (1:3) и «Сассуоло» (1:4). После 27 туров с 22 очками в активе клуб занимает 18 место в зоне вылета и отстает от ближайшего соперника на три пункта.

Информация для ставок

  • «Лацио» выиграл лишь один из пяти последних матчей
  • У «Венеции» три поражения в последних четырех выездных играх
  • Две минувшие очные встречи закончились поражением «Венеции» (1:3) и (2:4)
  • Семь из восьми последних поединков «Лацио» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды настроены взять в этом поединке максимальное количество очков и порадовать своих поклонников. Римляне владеть инициативой, и смеем предположить, что игра будет открытой и порадует нас голами. Предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.96.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.21 1.26 2.51 1.58 1.97 1.93
Фонбет 2.35 1.60
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:08
Победа команды "Лацио" и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 14:34
Считаю, что и в единоборстве с Лацио бодрая впереди Венеция хотя бы раз результативно уколет оборонительные порядки римских "орлов". Тем более гости уже имеют в данном отношении положительный опыт в идущем первенстве, устроив примерно 3 месяца назад зрелищную домашнюю перестрелку с лациале (поражение 1:3).
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 