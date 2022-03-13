«Лацио» — «Венеиция». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.03.2022)

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вчера, 14:20

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 1.92 на победу хозяев с форой (-1.5). На гостей же можно загрузить по коэффициенту 8.9, а поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 5.35.

Достаточно интересные цифры наблюдаем в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.56, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Лацио» разгромил в последнем туре Серии А «Кальяри» (3:0) и занял седьмое место в турнирной таблице. Чуть ранее команда не смогла обыграть в Лиги Европы «Порту» (2:2) и покинула турнир, а также проиграла на своем поле «Наполи» со счетом (1:2).

«Венеция» в минувших двух турах зацепиться за зачетные баллы не сумела, поражения команде нанесли «Верона» (1:3) и «Сассуоло» (1:4). После 27 туров с 22 очками в активе клуб занимает 18 место в зоне вылета и отстает от ближайшего соперника на три пункта.

Информация для ставок

«Лацио» выиграл лишь один из пяти последних матчей

У «Венеции» три поражения в последних четырех выездных играх

Две минувшие очные встречи закончились поражением «Венеции» (1:3) и (2:4)

Семь из восьми последних поединков «Лацио» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды настроены взять в этом поединке максимальное количество очков и порадовать своих поклонников. Римляне владеть инициативой, и смеем предположить, что игра будет открытой и порадует нас голами. Предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.96.