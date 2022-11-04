«Монца» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры не отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Монцы» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 2.15. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.55, а победа «Вероны» порадует игроков интересным коэффициентом 3.3.
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завтра, 17:00
На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.87. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 1.92. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.
Форма команд
Новичок высшего дивизиона «Монца» проиграла два последних поединка, встретившись в них с «Болоньей» (1:2) и «Миланом» (1:4). Команда находится не в зоне вылета, но опережает клубы оттуда лишь на четыре очка, располагаясь на 15 месте после 15 сыгранных встреч.
«Верона» в свою очередь занимает предпоследнее место и имеет в активе пять очков. Коллектив давно не выигрывал, а серия поражения хоть и от серьезных клубов, таких как «Милан» (1:2) и «Рома» (1:3) не добавляют болельщикам оптимизма и сулят дальнейшую борьбу за сохранение прописки в элите.
Информация для ставок
- «Монца» проиграла три из четырех последних матчей
- У «Вероны» семь поражений в последних восьми поединках
- Три последних встречи «Монцы» завершились результатом «обе забьют»
- Пять последних игр «Вероны» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов
Прогноз
Нас ожидает поединок без явного преимущества одной из команд. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.