«Монца» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.11.2022)

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вчера, 22:04

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Монцы» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 2.15. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.55, а победа «Вероны» порадует игроков интересным коэффициентом 3.3.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.87. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 1.92. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

Новичок высшего дивизиона «Монца» проиграла два последних поединка, встретившись в них с «Болоньей» (1:2) и «Миланом» (1:4). Команда находится не в зоне вылета, но опережает клубы оттуда лишь на четыре очка, располагаясь на 15 месте после 15 сыгранных встреч.

«Верона» в свою очередь занимает предпоследнее место и имеет в активе пять очков. Коллектив давно не выигрывал, а серия поражения хоть и от серьезных клубов, таких как «Милан» (1:2) и «Рома» (1:3) не добавляют болельщикам оптимизма и сулят дальнейшую борьбу за сохранение прописки в элите.

Информация для ставок

«Монца» проиграла три из четырех последних матчей

У «Вероны» семь поражений в последних восьми поединках

Три последних встречи «Монцы» завершились результатом «обе забьют»

Пять последних игр «Вероны» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Нас ожидает поединок без явного преимущества одной из команд. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.