«Рома» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.09.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров фаворит в матче отсутствует. Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Если считаете, что три очка возьмут гости, то порадует коэффициент 3.55. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.5.
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0 : 0
24’
сегодня, 19:00
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.83. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 1.97. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Рома» без проблем разобралась с финским ХИКом в поединке группового этапа Лиги Европы. Подопечные Жозе Мориньо забили три безответных гола и порадовали своих поклонников победой (3:0). Чуть ранее «волки» побывали в гостях у «Эмполи» и также одержали победу (2:1).
«Аталанта» после яркого старта и серии побед неожиданно потеряла очки в домашнем противостоянии с новичком высшего дивизиона «Кремонезе». Ничья (1:1) явно не входила в планы и откинула ее в турнирной таблице на вторую строчку.
Информация для ставок
- Римский коллектив выиграл семь из десяти последних встреч
- Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает шесть матчей
- Четыре из пяти минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»
- Пять последних игр с участием «Ромы» завершились результатом тотал больше 2.5 голов
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать равный бой. Команды будут демонстрировать футбол приличного качества, создадут много голевых моментов и вполне могут распечатать ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.