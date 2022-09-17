«Рома» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.09.2022)

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вчера, 13:08

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворит в матче отсутствует. Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Если считаете, что три очка возьмут гости, то порадует коэффициент 3.55. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.83. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 1.97. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Рома» без проблем разобралась с финским ХИКом в поединке группового этапа Лиги Европы. Подопечные Жозе Мориньо забили три безответных гола и порадовали своих поклонников победой (3:0). Чуть ранее «волки» побывали в гостях у «Эмполи» и также одержали победу (2:1).

«Аталанта» после яркого старта и серии побед неожиданно потеряла очки в домашнем противостоянии с новичком высшего дивизиона «Кремонезе». Ничья (1:1) явно не входила в планы и откинула ее в турнирной таблице на вторую строчку.

Информация для ставок

Римский коллектив выиграл семь из десяти последних встреч

Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает шесть матчей

Четыре из пяти минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Пять последних игр с участием «Ромы» завершились результатом тотал больше 2.5 голов

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать равный бой. Команды будут демонстрировать футбол приличного качества, создадут много голевых моментов и вполне могут распечатать ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.