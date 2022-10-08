«Рома» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.10.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Рома». Загрузить на победу хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 9.2. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 5.1.
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сегодня, 21:45
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.02. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Рома» не смогла зацепиться за очки в третьем туре Лиги Европы, проиграв на своем поле испанскому «Бетису» со счетом (1:2). В национальном чемпионате «волки» обыграли в последнем туре «Интер» и закрепились на шестом месте в турнирной таблице с 16 очками в активе.
«Лечче» набрал пять очков в минувших трех турах и стал чувствовать себя в элитном дивизионе намного увереннее. В играх с другими новичками лиги коллектив оформил ничьи с одинаковым счетом (1:1), а в гостевом сражении с «Салернитаной» оказался сильнее (2:1).
Информация для ставок
- «Рома» проиграла четыре раза в последних семи матчах
- У «Лечче» одно поражение и четыре ничьих в последних шести поединках
- Две минувшие очные встречи завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
- Пять из шести последних игр «Лечче» и четыре из шести «Ромы» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
В этой битве преимущество однозначно будет на стороне римского коллектива. После поражения в четверг футболисты приложат максимум усилий для достижения положительного результат в родных стенах. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ромы» с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.