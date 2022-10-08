«Рома» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.10.2022)

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вчера, 14:09

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Рома». Загрузить на победу хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 9.2. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 5.1.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.02. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Рома» не смогла зацепиться за очки в третьем туре Лиги Европы, проиграв на своем поле испанскому «Бетису» со счетом (1:2). В национальном чемпионате «волки» обыграли в последнем туре «Интер» и закрепились на шестом месте в турнирной таблице с 16 очками в активе.

«Лечче» набрал пять очков в минувших трех турах и стал чувствовать себя в элитном дивизионе намного увереннее. В играх с другими новичками лиги коллектив оформил ничьи с одинаковым счетом (1:1), а в гостевом сражении с «Салернитаной» оказался сильнее (2:1).

Информация для ставок

«Рома» проиграла четыре раза в последних семи матчах

У «Лечче» одно поражение и четыре ничьих в последних шести поединках

Две минувшие очные встречи завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Пять из шести последних игр «Лечче» и четыре из шести «Ромы» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой битве преимущество однозначно будет на стороне римского коллектива. После поражения в четверг футболисты приложат максимум усилий для достижения положительного результат в родных стенах. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ромы» с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.