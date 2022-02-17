«Рома» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (19.02.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. На победу «Ромы» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.85. Поверить в ничейный результат предлагают по 3.94, а победа «Вероны» порадует игроков интересным коэффициентом 4.05.
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завтра, 20:00
На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.13. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.73.
Форма команд
«Рома» попала в серию неудач и постарается всеми силами прервать ее в ближайшем поединке. Подопечные Жозе Моуриньо в минувших поединках чемпионата оформили две ничьих с «Сассуоло» (2:2) и «Дженоа» (0:0), а также не смогли пробиться в следующую стадию розыгрыша кубка Италии, уступив на выезде «Интеру» (0:2).
«Верона» не оставила шансов «Удинезе» обыграв гостей со счетом (4:0). Туром ранее клуб сражался с «Ювентусом» и зацепиться за очи не смог, на табло было зафиксировано поражение (0:2). После 25 встреч команда находится в центре турнирной таблицы на девятом месте и продолжает борьбу за еврокубковые места.
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Ромы» составляет три матча
- У «Вероны» три победы в последних четырех поединках
- Четыре минувших очных встречи закончились результатом ТБ 2.5
- «Верона» пропускает на выезде в 17 играх подряд
Прогноз
Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Рома» будет доминировать все 90 минут, но наверняка столкнется сопротивлением не самого слабого противника. Без голов мы здесь точно не останемся, а потому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73.