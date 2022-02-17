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«Рома» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (19.02.2022)

вчера, 18:34

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. На победу «Ромы» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.85. Поверить в ничейный результат предлагают по 3.94, а победа «Вероны» порадует игроков интересным коэффициентом 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.853.99
Фонбет 1.87 3.80 3.95
Мелбет 1.92 4.00 4.06
1XBET 1.92 4.00 4.06
BetBoom 1.94 3.76 3.91

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.13. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Рома» попала в серию неудач и постарается всеми силами прервать ее в ближайшем поединке. Подопечные Жозе Моуриньо в минувших поединках чемпионата оформили две ничьих с «Сассуоло» (2:2) и «Дженоа» (0:0), а также не смогли пробиться в следующую стадию розыгрыша кубка Италии, уступив на выезде «Интеру» (0:2).

«Верона» не оставила шансов «Удинезе» обыграв гостей со счетом (4:0). Туром ранее клуб сражался с «Ювентусом» и зацепиться за очи не смог, на табло было зафиксировано поражение (0:2). После 25 встреч команда находится в центре турнирной таблицы на девятом месте и продолжает борьбу за еврокубковые места.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Ромы» составляет три матча
  • У «Вероны» три победы в последних четырех поединках
  • Четыре минувших очных встречи закончились результатом ТБ 2.5
  • «Верона» пропускает на выезде в 17 играх подряд

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Рома» будет доминировать все 90 минут, но наверняка столкнется сопротивлением не самого слабого противника. Без голов мы здесь точно не останемся, а потому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.38 1.35 2.19 1.75 1.71 2.24
Фонбет 2.13 1.72
Мелбет 2.22 1.77
1XBET 2.22 1.77
Все комментарии
Накир
Накир
вчера в 19:23
Рома не проиграет этот матч
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