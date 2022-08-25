«Салернитана» — «Сампдории». Прогноз на матч итальянской Серии А (28.08.2022)

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сегодня, 14:05

Ставки букмекеров

Букмекеры видят не «Салернитану» абсолютным фаворитом данного поединка и дают коэффициент 2.5 на ее победу. Успех гостевого коллектива оценивается по коэффициенту 3.1, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.55 по линии БК Лига Ставок.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Салернитана» после вылета от «Пармы» (0:2) в кубке Италии, полностью сосредоточила свое внимание на национальном чемпионате, но в стартовых турах положила в копилку лишь один балл благодаря нулевой ничьей с «Удинезе». Также команда сразилась с «Ромой», но уступила с минимальным счетом (0:1).

«Сампдория» обыграла «Реджину» (1:0) в 1/32 финала кубка страны и вышла в следующий этап турнира. В Серии А коллектив имел непростой календарь, ведь соперниками по очереди выступала «Аталанта» и «Ювентус», а битвы с ними завершились (0:2) и (0:0) соответственно.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает четыре матча (две ничьих и два поражения)

У «Сампдории» две победы в последних семи играх

Минувший очный поединок закончился победой «Салернитаны» со счетом (2:1)

Пять последних встреч и «Салернитаны» и «Сампдории» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Команды в этом чемпионате еще не забивали голов и третий тур отличная возможность прервать негативные серии. Верим, что оба клуба сумеют расписаться в воротах друг друга и предлагаем загрузить на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.