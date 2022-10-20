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«Салернитана» – «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.10.2022)

вчера, 16:32
Салернитана

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры так и не определились с явным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Специи» оценивается коэффициентом 3.77, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.073.523.92
Лига Ставок 2.05 3.50 3.75
Мелбет 2.09 3.68 3.76

Также букмекеры предлагают ставки на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.87.

Форма команд

«Салернитана» несколько дней назад сразилась на выезде с вице-чемпионом страны и всухую проиграла (0:2). За последний месяц это уже не первое поражение для команды, чуть ранее она уступила «Сассуоло» и «Лечее» (0:5) и (1:2). В таблице клуб располагается 12 месте, имея в активе 10 очков.

«Специа» вчера в рамках 1/16 кубка страны сразилась с «Брешией». Игра была очень боевой и напряженной и завершилась в пользу «орлят» (2:1). В Серии А команда сумела забить два гола в последнем туре и расписать голевую ничью с «Кремонезе» (2:2), тем самым еще на балл отдалившись от зоны вылета.

Информация для ставок

  • «Салернитана» проиграла три из четырех последних матчей
  • У «Специи» лишь две победы в последних 10 играх
  • Пять минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют»
  • Пять из шести последних поединков «Салернитаны» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

В этой игре верим, что обе команды не будут играть в оборонительный футбол и порадуют публику забитыми мячами, поэтому рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.53 1.87 2.05 1.46 2.91
Лига Ставок 2.65 1.47 1.84 1.93 1.47 2.65
Мелбет 1.94 2.00
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:20
Победа хозяев поля!
Gahi
Gahi
вчера в 16:53
Победа команды хозяев поля в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 16:38
Очки нужны обоим клубам
Гость
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