«Салернитана» – «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.10.2022)

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вчера, 16:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры так и не определились с явным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Специи» оценивается коэффициентом 3.77, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Также букмекеры предлагают ставки на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.87.

Форма команд

«Салернитана» несколько дней назад сразилась на выезде с вице-чемпионом страны и всухую проиграла (0:2). За последний месяц это уже не первое поражение для команды, чуть ранее она уступила «Сассуоло» и «Лечее» (0:5) и (1:2). В таблице клуб располагается 12 месте, имея в активе 10 очков.

«Специа» вчера в рамках 1/16 кубка страны сразилась с «Брешией». Игра была очень боевой и напряженной и завершилась в пользу «орлят» (2:1). В Серии А команда сумела забить два гола в последнем туре и расписать голевую ничью с «Кремонезе» (2:2), тем самым еще на балл отдалившись от зоны вылета.

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла три из четырех последних матчей

У «Специи» лишь две победы в последних 10 играх

Пять минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних поединков «Салернитаны» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

В этой игре верим, что обе команды не будут играть в оборонительный футбол и порадуют публику забитыми мячами, поэтому рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.