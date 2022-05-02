«Салернитана» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.05.2022)

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вчера, 23:51

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с небольшим перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Салернитаны» можно по коэффициенту 1.86, в случае победы гостей зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.86. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.92. Поставить на обмен голами голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Салернитана» совершает настоящее чудо в борьбе за выживание. Команда до встречи с «Аталантой», которую завершила вничью (1:1), одержала три победы, которые теперь позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, ведь отставание от 17 строчки составляет лишь два очка и есть еще одна игра в запасе. Жертвами коллектива стали «Фиорентина» и «Сампдория» по (2:1), а также «Удинезе» (1:0).

«Венеция» теоритически также еще не потеряла шансы на спасение, но ужасающая форма команды и последние результаты, где зафиксированы лишь поражения, не дают надежды на то, что прописка будет сохранена. В 34 и 35 турах клуба сразился с «Аталантой» и «Ювентусом», но проиграл (1:3) и (1:2) соответственно.

Информация для ставок

«Салернитана» выиграла три из четырех последних матчей

«Венеция» проиграла девять поединков подряд

Три минувших очных встречи завершились победой «Салернитаны» со счетом (2:1)

«Венеция» забила всего два гола в последних пяти выездных играх

Прогноз

«Салернитана» набрала неплохую форму и имеет все шансы спастись от вылета. Победа в этом матче команде крайне необходима и верим, что она будет добыта. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.86.