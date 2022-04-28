«Сампдория» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.04.2022)

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вчера, 17:28

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили практически равные котировки. Победу «Дженоа» можно взять по коэффициенту 2.87 в БК Фонбет, а поверить в успех «Сампдории» любой игрок может по коэффициенту 2.69. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Сампдория» за четыре тура до конца первенства еще не гарантировала себе прописку на будущий сезон, хотя и опережает зону вылета на пять очков. В копилке у коллектива лишь 30 очков и она активно не пополнялась в последних турах, где были поражения от «Салернитаны» (1:2) и «Болоньи» (0:2), а также ничья с «Вероной» (1:1).

У «Дженоа» после минимальной победы (1:0) над конкурентом за выживание «Кальяри», появилась надежда на спасение, но нужно отыграть еще минимум три очка, на которые команду опережает клуб, находящийся на 17 месте. Сделать это будет не просто, но впереди у клуба еще четыре тура.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Сампдории» насчитывает четыре поединка

«Дженоа» выиграла два из пяти последних матча

Пять минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних игр и «Сампдории» и «Дженоа» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра двух неуступчивых коллективов, которые желают порадовать болельщиков хорошим результатом. «Дженоа» по обычаю сядет в оборону, которую будет очень тяжело вскрыть, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.