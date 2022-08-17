«Сассуоло» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.08.2022)

1660726336

сегодня, 11:52

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось несложно, поэтому букмекеры отдали предпочтение хозяевам поля. Победу «Сассуоло» можно взять по коэффициенту 1.77 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Лечче» любой игрок может по коэффициенту 4.18. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.92.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Сассуоло» очень неудачно начал новый сезон. Сначала команда на стадии 1/32 финала покинула розыгрыш кубка страны, проиграв низшелиговой «Модене» (2:3), а затем в первом туре Серии А была на выезде бита грозным туринским «Ювентусом» (0:3).

«Лечче» также очень быстро попрощался с кубком, проиграв с идентичным счетом (2:3) скромной «Читтаделле». После этого коллектив на своем поле стартовал в национальном чемпионате и, проведя довольно неплохую игру против «Интера», все же уступил со счетом (1:2).

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл всего одну из четырех последних встреч

У «Лечче» четыре поражения в последних пяти играх (с учетом дополнительного времени)

Две минувшие очные встречи закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей с участием «Сассуоло» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Сассуоло» первые игры провел совсем не так, как ожидали болельщики, и теперь есть шанс реабилитироваться в сражении с новичком элитного дивизиона. Верим, что хозяева возьмут свое, поэтому предлагаем поставить на их победу по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.