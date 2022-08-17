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«Сассуоло» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.08.2022)

сегодня, 11:52
Сассуоло

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось несложно, поэтому букмекеры отдали предпочтение хозяевам поля. Победу «Сассуоло» можно взять по коэффициенту 1.77 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Лечче» любой игрок может по коэффициенту 4.18. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.92.

Италия. Серия А 2022/2023
Сассуоло
Лечче
Проигрыш
- : -
20 августа 2022, 21:45
суббота
Проигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.794.234.34
Лига Ставок 1.81 4.00 4.20
Мелбет 1.84 4.18 4.28
1XBET 1.84 4.18 4.28

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Сассуоло» очень неудачно начал новый сезон. Сначала команда на стадии 1/32 финала покинула розыгрыш кубка страны, проиграв низшелиговой «Модене» (2:3), а затем в первом туре Серии А была на выезде бита грозным туринским «Ювентусом» (0:3).

«Лечче» также очень быстро попрощался с кубком, проиграв с идентичным счетом (2:3) скромной «Читтаделле». После этого коллектив на своем поле стартовал в национальном чемпионате и, проведя довольно неплохую игру против «Интера», все же уступил со счетом (1:2).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» выиграл всего одну из четырех последних встреч
  • У «Лечче» четыре поражения в последних пяти играх (с учетом дополнительного времени)
  • Две минувшие очные встречи закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Три из четырех последних матчей с участием «Сассуоло» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Сассуоло» первые игры провел совсем не так, как ожидали болельщики, и теперь есть шанс реабилитироваться в сражении с новичком элитного дивизиона. Верим, что хозяева возьмут свое, поэтому предлагаем поставить на их победу по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.59 1.32 2.28 1.69 1.77 2.15
Лига Ставок 2.19 1.66 1.74 2.07
Мелбет 2.37 1.69
1XBET 2.33 1.71
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:54
Возможен ничейный результат
Гость
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