«Торино» – «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.09.2022)

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вчера, 16:14

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 5.25, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Торино» несколько дней назад побывал в Бергамо, где не смог зацепиться за зачетные баллы в противостоянии с «Аталантой». Несмотря на все усилия и забитый гол, на табло было зафиксировано поражение со счетом (1:3). Чуть ранее команда провела успешную битву с новичком «Кремонезе», минимально обыграв его (2:1).

«Лечче» после двух поражений на старте сумел сделать работу над ошибками и завоевал два очка в последних двух поединках. И если ничья (1:1) с «Эмполи» дома не выглядит чем-то необычным, то выездной результат (1:1) с «Наполи» уже точно можно записать команде в актив.

Информация для ставок

«Торино» всего один раз проиграл в последних пяти встречах

Безвыигрышная серия «Лечче» составляет шесть матчей

В четырех из пяти последних поединков «Торино» был зафиксирован результат ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних игр «Лечче» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Торино» настроен только на победу и приложит максиму усилий для взятия трех очков в присутствии родной публики. Рекомендуем поставить на победу туринцев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.