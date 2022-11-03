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«Удинезе» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.11.2022)

вчера, 15:28
Удинезе

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом в данном противостоянии являются хозяева поля. Поставить на их победу можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Поверить в «Лечче» предлагают по интересному коэффициенту 5.8, а ничья в этой игре стоит 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.554.006.19
Лига Ставок 1.69 3.85 5.40
Мелбет 1.74 4.00 5.25
1XBET 1.74 4.00 5.25

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Удинезе» забуксовал после феноменального старта и уже не может выиграть практически месяц. Несколько дней назад команда побывала в гостях у «Кремонезе» и расписала нулевую ничью, а туром ранее на своем поле уступила «Торино» (1:2). В таблице располагается на восьмом месте, имея в активе 22 очка.

«Лечче» также не радовал болельщиков большим количеством набранных очков в минувших матчах. Коллектив после боевой ничьей с «Фиорентиной» (1:1), сразился с «Болоньей» и «Ювентусом» и был всухую обыгран (0:2) и (0:1) соответственно, что не позволило команде подняться выше 17 места в таблице.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Удинезе» составляет пять поединков (три ничьих и два поражения)
  • «Лечче» одержал лишь одну победу в нынешнем сезоне
  • Четыре из пяти минувших встреч «Лечче» завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре последние домашние игры «Удинезе» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, хозяева намерены снова начать побеждать и верим, что у них получится. Рекомендуем поставить на победу «Удинезе» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.45 1.92 1.90 1.50 2.59
Лига Ставок 2.70 1.45 1.86 1.91 1.48 2.60
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:35
Я думаю что хозяева поля не проиграют!
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