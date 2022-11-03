«Удинезе» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.11.2022)

1667478492

вчера, 15:28

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом в данном противостоянии являются хозяева поля. Поставить на их победу можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Поверить в «Лечче» предлагают по интересному коэффициенту 5.8, а ничья в этой игре стоит 4.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Удинезе» забуксовал после феноменального старта и уже не может выиграть практически месяц. Несколько дней назад команда побывала в гостях у «Кремонезе» и расписала нулевую ничью, а туром ранее на своем поле уступила «Торино» (1:2). В таблице располагается на восьмом месте, имея в активе 22 очка.

«Лечче» также не радовал болельщиков большим количеством набранных очков в минувших матчах. Коллектив после боевой ничьей с «Фиорентиной» (1:1), сразился с «Болоньей» и «Ювентусом» и был всухую обыгран (0:2) и (0:1) соответственно, что не позволило команде подняться выше 17 места в таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Удинезе» составляет пять поединков (три ничьих и два поражения)

«Лечче» одержал лишь одну победу в нынешнем сезоне

Четыре из пяти минувших встреч «Лечче» завершились результатом ТМ 2.5

Четыре последние домашние игры «Удинезе» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, хозяева намерены снова начать побеждать и верим, что у них получится. Рекомендуем поставить на победу «Удинезе» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.