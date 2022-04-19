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«Венеция» — «Аталаната». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.04.2022)

вчера, 14:49
Аталанта

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка являются гости, поэтому поставить на победу «Венеции» можно аж по коэффициенту 6.35 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 4.66, а загрузить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.124.731.49
Фонбет 6.70 4.50 1.45
Мелбет 6.80 4.80 1.52
1XBET 6.80 4.80 1.52
BetBoom 7.18 4.45 1.48

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.64. Тотал меньше 2.5 стоит 2.22. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Венеция» продолжает проигрывать и наращивать свою негативную серию. В последнем туре команда ничего не смогла сделать с «Фиорентиной» (0:1), а чуть ранее уступила «Удинезе» и «Специи» (1:2) и (0:1). После 32 игр команда находится на 18 месте в таблице и отстает от ближайшего соперника «Кальяри» на шесть очков.

«Аталанта» очень долго не может победить и отсутствие пополнения копилки привело к тому, что команда опустилась уже на восьмое место. Тем не менее, руки подопечные Гасперини не опускают и готовы продолжать сражаться за путевку в еврокубки. В минувших турах коллектив проиграл «Вероне» и «Сассуоло» с одинаковым счетом (1:2).

Информация для ставок

  • «Венеция» проиграла семь игр кряду
  • Безвыигрышная серия «Аталанты» насчитывает пять встреч (четыре поражения и ничья)
  • Семь минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Четыре из пяти последних выездных матчей «Аталанты» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Аталанта» в кризисе и болельщики уже заждались хорошей игры и победного результата. Скорее всего, данное противостояние сможет стать переломным, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.72 1.31 2.34 1.67 1.83 2.09
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.37 1.69
1XBET 2.37 1.69
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:18
Считаю, что у хозяев отличные шансы на взятие ворота домашнем поединке с бергамасками. Аталанта очень нестабильна в обороне, устала от плотного графика и слишком много позволяет всем у своих ворот. Венеции некуда отступать, поддержка трибун будет также гнать вперёд и пусть сухими им остаться будет тяжело, но и раз поразить ворота коллектива из Бергамо им точно по силам. Защита гостей точно не является оплотом надежности.
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