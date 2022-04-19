«Венеция» — «Аталаната». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.04.2022)

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вчера, 14:49

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка являются гости, поэтому поставить на победу «Венеции» можно аж по коэффициенту 6.35 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 4.66, а загрузить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 1.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.64. Тотал меньше 2.5 стоит 2.22. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Венеция» продолжает проигрывать и наращивать свою негативную серию. В последнем туре команда ничего не смогла сделать с «Фиорентиной» (0:1), а чуть ранее уступила «Удинезе» и «Специи» (1:2) и (0:1). После 32 игр команда находится на 18 месте в таблице и отстает от ближайшего соперника «Кальяри» на шесть очков.

«Аталанта» очень долго не может победить и отсутствие пополнения копилки привело к тому, что команда опустилась уже на восьмое место. Тем не менее, руки подопечные Гасперини не опускают и готовы продолжать сражаться за путевку в еврокубки. В минувших турах коллектив проиграл «Вероне» и «Сассуоло» с одинаковым счетом (1:2).

Информация для ставок

«Венеция» проиграла семь игр кряду

Безвыигрышная серия «Аталанты» насчитывает пять встреч (четыре поражения и ничья)

Семь минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти последних выездных матчей «Аталанты» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Аталанта» в кризисе и болельщики уже заждались хорошей игры и победного результата. Скорее всего, данное противостояние сможет стать переломным, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Фонбет.