«Венеция» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.05.2022)

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19 мая 2022, 13:19

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось несложно, поэтому букмекеры отдали предпочтение гостям. Победу «Венеции» можно взять по коэффициенту 4.75 в БК Фонбет, а поверить в успех «Кальяри» любой игрок может по коэффициенту 1.72. Сделать ставку на ничейный результат можно за 1.76.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.73. Букмекеры предлагают также ТМ 2.5 за 2.05. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Венеция» в последнем туре провела невероятный поединок против «Ромы», где смогла выстоять под сильнейшим давлением и, допустив более 40 по своим воротам, смогла выстоять ничью (1:1), а чуть ранее в голевой перестрелке взяла три очка с «Болоньей» (4:3). Данные успехи не помогли команде в борьбе за выживание, и следующий сезон проведет в Серии В.

«Кальяри» также находится в зоне вылета, но еще имеет шанс на спасение. Для этого необходимо победить и ждать осечки своих конкурентов. В минувших встречах удалось взять лишь один балл в играх с «Салернитаной» (1:1), «Интером» (1:3) и «Вероной» (1:2).

Информация для ставок

«Венеция» проиграла дома четыре из пяти последних матчей

Безвыигрышная серия «Кальяри» насчитывает четыре игры

Три минувших очных встречи закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних поединков «Венеции» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ждет игра абсолютных аутсайдеров, один из которых еще может спастись от вылета. Верим, что «Кальяри» по силам победить, поэтому предлагаем сделать ставку на его победу по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.