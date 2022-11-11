«Верона» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.11.2022)

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вчера, 19:30

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, но все же минимальное предпочтение было отдано хозяевам. Победу «Вероны» можно взять по коэффициенту 2 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Специи» любой игрок может по коэффициенту 3.5. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.6.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.87. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 1.93. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно также по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Верона» вчера снова проиграла, команда в присутствии родных болельщиков сражалась с «Ювентусом» и проиграла с минимальным счетом (0:1). Чуть ранее клуб сыграл с «Монцой» и «Ромой» и также не добился успеха, (0:2) и (1:3). Конечно, такие результаты отражаются на турнирном положении, и команда находится в самом конце таблицы.

«Специа» в свою очередь занимает 17 место и имеет лишь на пять баллов больше, чем у соперника. Данная игра — это отличная возможность для коллектива пополнить свой скромный запас, учитывая имеющуюся безвыигрышную серию. В последних турах коллектив расписал ничью с «Удинезе» (1:1), а также уступил «Милану» (1:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Вероны» в чемпионате составляет девять матчей

У «Специи» одна победа в последних восьми поединках

Пять из шести минувших очных встреч завершились победой «Вероны»

Пять из шести последних поединков и «Специи» и четыре из шести «Вероны» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет игра двух аутсайдеров, которые желают порадовать болельщиков хорошим результатом и добыть долгожданную победу в чемпионате. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.