«Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз на матч кубка Италии (20.04.2022)

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вчера, 22:37

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет небольшим фаворитом поединка являются «Ювентус». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Если выиграет «Фиорентина», то залетит коэффициент 4.25, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Ювентус» в последнем туре чемпионата сенсационно потерял очки на своем поле с «Болоньей» (1:1), при этом свой единственный гол команда забила уже в самом конце встречи на 95 минуте. Матчем ранее «старая синьора» гостила у «Кальяри» и смогла завоевать три очка благодаря победе (2:1). В четвертьфинале кубка туринский клуб одолел «Сассуоло» (2:1).

«Фиорентина» в минувшем раунде сражалась с «Аталантой» и продемонстрировав характер смогла вырвать победу, несмотря на удаление в середине второго тайма. В Серии А «фиалки» также стараются демонстрировать содержательный футбол и добывать зачетные баллы, в последнем туре на своем поле повергли «Венецию (1:0).

Информация для ставок

„Ювентус“ выиграл дома лишь один из четырех последних матчей

Беспроигрышная серия „Фиорентины“ насчитывает шесть игр (две ничьих и четыре победы)

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Шесть из семи последних поединков „Фиорентины“ и три из четырех „Ювентуса“ также завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече вполне может рассчитывать на футбол, наполненный голевыми атаками и забитыми мячами. Обе команды способны поразить ворота друг друга, поэтому ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92.