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«Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз на матч кубка Италии (20.04.2022)

вчера, 22:37
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет небольшим фаворитом поединка являются «Ювентус». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Если выиграет «Фиорентина», то залетит коэффициент 4.25, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.814.29
Фонбет 1.90 3.75 4.40
Мелбет 1.92 3.76 4.36
1XBET 1.92 3.76 4.36
BetBoom 1.87 3.66 4.25

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Ювентус» в последнем туре чемпионата сенсационно потерял очки на своем поле с «Болоньей» (1:1), при этом свой единственный гол команда забила уже в самом конце встречи на 95 минуте. Матчем ранее «старая синьора» гостила у «Кальяри» и смогла завоевать три очка благодаря победе (2:1). В четвертьфинале кубка туринский клуб одолел «Сассуоло» (2:1).

«Фиорентина» в минувшем раунде сражалась с «Аталантой» и продемонстрировав характер смогла вырвать победу, несмотря на удаление в середине второго тайма. В Серии А «фиалки» также стараются демонстрировать содержательный футбол и добывать зачетные баллы, в последнем туре на своем поле повергли «Венецию (1:0).

Информация для ставок

  • „Ювентус“ выиграл дома лишь один из четырех последних матчей
  • Беспроигрышная серия „Фиорентины“ насчитывает шесть игр (две ничьих и четыре победы)
  • Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Шесть из семи последних поединков „Фиорентины“ и три из четырех „Ювентуса“ также завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече вполне может рассчитывать на футбол, наполненный голевыми атаками и забитыми мячами. Обе команды способны поразить ворота друг друга, поэтому ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.50 1.90 1.97 1.46 2.84
Фонбет 1.80 2.03
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.88 2.07
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:50
Победа команды "Ювентуса" и тотал больше 2,5 в этом матче.
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