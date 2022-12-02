«Асколи Пиккио» — «Комо». Прогноз на матч итальянкой Серии В (04.12.2022)

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сегодня, 00:39

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.05 на победу «Асколи Пиккио». Если же вдруг неожиданно победит «Комо», то зайдет приятный коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.12. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.72. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Асколи Пиккио» несколько дней назад побывал в гостях у «Зюдтироля» ив сложнейшем поединке завоевал балл благодаря голевой ничьей (2:2). Туром ранее команда на своем поле принимала «Фрозиноне» и уступила три очка проиграв с минимальным счетом (0:1).

«Комо» два последних сражения завершило с одинаковым счетом (1:1). Соперниками выступали неуступчивые «Бари» и «Дженоа». В общем зачете коллектив занимает 18 место и продолжает бороться за выживание с 14 очками в активе.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Асколи Пиккио» насчитывает три игры (две ничьих и поражение)

У «Комо» лишь одно поражение в последних пяти встречах

Три минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних матчей и «Асколли Пиккио» и «Комо» закончились также результатом ТМ 2.5

Прогноз

Во встрече середняка и аутсайдера преимущество будет на стороне более квалифицированной команды. «Асколи Пиккио» будет владеть мячом, нагнетать у ворот соперника и вероятно доведет дело до завоевания трех очков. Предлагаем загрузить на победу хозяев поля в букмекерской конторе Лига ставок по коэффициенту 2.05.