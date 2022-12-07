«Дженоа» — «Зюдтироль». Прогноз на матч итальянской Серии Б (08.12.2022)

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вчера, 15:39

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Дженоа» очевидным фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев поля предлагается по коэффициенту 1.56 против котировки 6.00 на успех «Зюдтироля», а ничья играется по цене 4.00.

Линия, предложенная компанией Лига Ставок, также двигается к низовому формату этой встречи. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Джена» неплохо начала этот сезон, но в последних матчах чемпионата клуб сбавил обороты. В пяти предыдущих турах Серии Б клуб заработал только два очка, сыграв вничью с «Брешией» (1:1) и «Комо» (1:1). Также в этот период футболисты «Дженоа» зафиксировали три поражения, опустившись в рейтинге на пятую строчку – «Реджина» (1:2), «Перуджа» (0:1), «Читаделла» (0:1).

«Зюдтироль» базируется в зоне плей-офф, замыкая первую восьмерку рейтинга Серии Б. Чаще всего в этом сезоне команда делит очки с соперниками – семь ничейных матчей против пяти побед и трех поражений. В предыдущем туре футболисты «Зюдтироля» не удержали победный счет в домашней игре против «Фрозиноне» (1:1).

Информация для ставок

«Зюдтироль» сыграл вничью в 5 прошлых турах лиги

«Дженоа» пропускала голы в 6 предыдущих матчах чемпионата

«Зюдтироль» забивал и пропускал голы в 7 из последних 8 матчей

Прогноз

Мы считаем, что защита «Дженоа» вновь допустит результативную ошибку. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.05 в БК Лига Ставок.