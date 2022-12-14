«Козенца» — «Асколи». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.12.2022)

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вчера, 10:15

Ставки букмекеров

Команды располагают приблизительно равными шансами на успех, по мнению букмекеров. Так победа «Козенцы» идет в линии по коэффициенту 2.80, а победу «Асколи» можно сыграть по котировке 2.55. Воспользоваться ставками на ничью предлагается по цене 3.10.

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что «Козенца» и «Асколи» установят лимит на забитые голы. Сыграть ставки на ТМ(2,5) можно по котировке 1.52, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Козенца» в предыдущем туре чемпионата зафиксировала восьмое поражение в сезоне, уступив на выезде «Венеции» (0:2). Прежде команда выдала серию из трех ничейных встреч подряд, оставшись в зоне вылета на 18-м месте.

Касательно домашней успешности «Козенцы» в текущем розыгрыше Серии B, то она следующая: три победы, два ничейных поединка и три поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов положительное – 11 против 10.

«Асколи» в последнем матче Серии B разделил очки на домашней арене с «Дженоа» (0:0). Этим матчем клуб продлил серию без побед в чемпионате до шести туров.

Отметим, что в гостевых матчах лиги футболисты «Асколи» допустили только два поражения, одержав три победы и трижды сыграв вничью. Забито мячей на выезде – 11, пропущено – 9.

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в 4 прошлых матчах «Козенцы»

«Асколи» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 4 гостевых матчей лиги

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 5 очных матчей

Прогноз

Обе команды не отличаются результативной атакой. Поэтому, мы считаем что «Козенца» и «Асколи» зафиксируют низовой результат. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по котировке 1.52 в БК Лига Ставок.