«Козенца» — «Брешиа». Прогноз на матч итальянской Серии Б (08.12.2022)

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вчера, 15:48

Ставки букмекеров

«Брешиа» считается небольшим фаворитом этого противостояния. Победа гостей идет по коэффициенту 2.20 против котировки 3.48 на успех «Козенцы». Заключить пари на ничью БК Лига Ставок предлагает по цене 3.160.

Выставленная линия на голы склоняют к низовому исходу игры. Поставить на ТМ(2,5) гола предлагается по котировке 1.67, ТБ (2,5) – 2.13.

Форма команд

«Козенца» улучшила турнирное положение, поднявшись на 16-е место рейтинга. В трех предыдущих турах Серии Б команда заработала пять баллов, обыграв «Палермо» (3:2), а также разделив очки с «Читаделлой» (1:1) и «Перуджей» (0:0). Отметим, что по итогам 15 сыгранных туров «Козенца» забила только 14 голов, пропустив от соперников 24 мяча.

«Брешиа» намерена вести борьбу за переход в Серию А в текущем сезоне. Прямо сейчас клуб находится в зоне плей-офф, базируясь на шестом месте рейтинга. Но последний матч чемпионата получился для команды неудачным – поражение от «Реджины» (0:2), ставшее четвертым в сезоне. Еще в шести играх футболисты «Брешии» добивались побед и в пяти поединках делили очки с соперниками.

Информация для ставок

«Брешия» не проигрывала в 4 из 7 гостевых матчей лиги

«Козенца» не побеждала в 4 из 7 домашних поединков чемпионата

«Брешиа» побеждала в 5 из предыдущих 6 матчей против «Козенцы»

Прогноз

В этом противостоянии мы предлагаем отдать предпочтение «Брешии», которая решает более серьезные задачи в Серии Б, нежели «Козенца». Рекомендуем поставить нулевую фору гостей по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.