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«Палермо» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии B (18.12.2022)

вчера, 11:48
Палермо

Ставки букмекеров

В противостоянии «Палермо» и «Кальяри» нет фаворита. Ставки в пользу победы хозяев поля букмекеры принимают по коэффициенту 2.80, а победу гостей можно сыграть по котировке 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.993.112.69
1XBET 3.14 3.04 2.44

При этом аналитики букмекерской компании Лига Ставок отдают предпочтение низовому формату этого противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.69, ТБ(2,5) – 2.48.

Форма команд

«Палермо» поднялся на 14-е место чемпионата, заработав пять очков в трех предыдущих турах. После победы в противостоянии с «Беневенто» (1:0), которое стало для клуба пятым в сезоне, футболисты «Палермо» поочередно разделили очки с «Комо» (0:0) и СПАЛ (1:1).

По итогам девяти домашних поединков в Серии B футболисты «Палермо» проявили себя следующим образом: три победы, три ничьи и три поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов положительное – 9 против 8.

«Кальяри» находится на 11-м месте Серии B, накопив 22 балла за 16 туров. В трех предыдущих поединках лиги команда зафиксировала такие результаты: победная встреча с «Перуджей» (3:2), поражение от «Тернаны» (0:1) и ничейная встреча с «Пармой» (1:1).

В восьми гостевых матчах чемпионата футболисты «Кальяри» одержали только одну победу – четыре ничьи и три проигрыша. Забила команда на выезде восемь мячей, пропустив от соперников девять голов.

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 4 предыдущих очных матчах
  • «Палермо» не побеждал в 4 из последних 5 матчей на своем поле
  • «Кальяри» забивал и пропускал голы в 4 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

«Палермо» и «Кальяри» находятся рядом в турнирной таблице и стремятся подняться в зону плей-офф. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.65 1.71 2.22
1XBET 1.76 2.13
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:08
Хозяева поля сегодня не проиграют!
Гость
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