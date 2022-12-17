«Палермо» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии B (18.12.2022)

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вчера, 11:48

Ставки букмекеров

В противостоянии «Палермо» и «Кальяри» нет фаворита. Ставки в пользу победы хозяев поля букмекеры принимают по коэффициенту 2.80, а победу гостей можно сыграть по котировке 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.00.

При этом аналитики букмекерской компании Лига Ставок отдают предпочтение низовому формату этого противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.69, ТБ (2,5) – 2.48.

Форма команд

«Палермо» поднялся на 14-е место чемпионата, заработав пять очков в трех предыдущих турах. После победы в противостоянии с «Беневенто» (1:0), которое стало для клуба пятым в сезоне, футболисты «Палермо» поочередно разделили очки с «Комо» (0:0) и СПАЛ (1:1).

По итогам девяти домашних поединков в Серии B футболисты «Палермо» проявили себя следующим образом: три победы, три ничьи и три поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов положительное – 9 против 8.

«Кальяри» находится на 11-м месте Серии B, накопив 22 балла за 16 туров. В трех предыдущих поединках лиги команда зафиксировала такие результаты: победная встреча с «Перуджей» (3:2), поражение от «Тернаны» (0:1) и ничейная встреча с «Пармой» (1:1).

В восьми гостевых матчах чемпионата футболисты «Кальяри» одержали только одну победу – четыре ничьи и три проигрыша. Забила команда на выезде восемь мячей, пропустив от соперников девять голов.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 4 предыдущих очных матчах

«Палермо» не побеждал в 4 из последних 5 матчей на своем поле

«Кальяри» забивал и пропускал голы в 4 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

«Палермо» и «Кальяри» находятся рядом в турнирной таблице и стремятся подняться в зону плей-офф. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.