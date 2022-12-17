«Парма» — СПАЛ. Прогноз на матч итальянской Серии B (18.12.2022)

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вчера, 11:53

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Парму» фаворитом предстоящего поединка. Ставки в пользу победы хозяев принимаются по коэффициенту 1.69. Заключить пари на ничью можно по цене 3.60, а победа СПАЛ играется по котировке 5.40.

Проанализируем линию голов, которую выставила компания Лига Ставок. Здесь преимущество на стороне низкой результативности: ТМ(2,5) – 1.75, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

«Парма» находится на пятом месте чемпионата, пребывая в зоне плей-офф. В 17 сыгранных турах клуб зарекомендовал себя следующим образом: семь побед, пять ничейных поединков и пять поражений. Атака команда забила 23 гола, а пропущено в ответ 17 мячей.

По итогам трех прошлых туров Серии B футболисты «Пармы» победили «Брешию» (2:0), проиграли «Беневенто» (0:1) и сыграли вничью с «Кальяри» (1:1).

СПАЛ занимает 17-е место турнирной таблицы, находясь в зоне переходных матчей. В текущем сезоне Серии B клуб одержал только три победы, зафиксировал восемь ничейных матчей и в шести случаях проиграл оппонентам.

Выделим, что после серии из трех поражений подряд футболисты СПАЛа разделили очки с «Перуджей» (0:0) и «Палермо» (1:1).

Информация для ставок

«Парма» выиграла в 5 из прошлых 7 домашних матчей

СПАЛ не побеждал в 10 последних гостевых поединках

не побеждал в 10 последних гостевых поединках «Парма» победила СПАЛ (4:0) в последней очной встрече

Прогноз