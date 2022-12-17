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«Парма» — СПАЛ. Прогноз на матч итальянской Серии B (18.12.2022)

вчера, 11:53
Парма

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Парму» фаворитом предстоящего поединка. Ставки в пользу победы хозяев принимаются по коэффициенту 1.69. Заключить пари на ничью можно по цене 3.60, а победа СПАЛ играется по котировке 5.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.723.655.65
1XBET 1.65 3.82 5.30

Проанализируем линию голов, которую выставила компания Лига Ставок. Здесь преимущество на стороне низкой результативности: ТМ(2,5) – 1.75, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Парма» находится на пятом месте чемпионата, пребывая в зоне плей-офф. В 17 сыгранных турах клуб зарекомендовал себя следующим образом: семь побед, пять ничейных поединков и пять поражений. Атака команда забила 23 гола, а пропущено в ответ 17 мячей.

По итогам трех прошлых туров Серии B футболисты «Пармы» победили «Брешию» (2:0), проиграли «Беневенто» (0:1) и сыграли вничью с «Кальяри» (1:1).

СПАЛ занимает 17-е место турнирной таблицы, находясь в зоне переходных матчей. В текущем сезоне Серии B клуб одержал только три победы, зафиксировал восемь ничейных матчей и в шести случаях проиграл оппонентам.

Выделим, что после серии из трех поражений подряд футболисты СПАЛа разделили очки с «Перуджей» (0:0) и «Палермо» (1:1).

Информация для ставок

  • «Парма» выиграла в 5 из прошлых 7 домашних матчей
  • СПАЛ не побеждал в 10 последних гостевых поединках
  • «Парма» победила СПАЛ (4:0) в последней очной встрече

Прогноз

В этом противостоянии мы рекомендуем отдать предпочтение «Парме», которая находится в неплохой форме и существенно превосходит СПАЛ в классе. Ставим на победу хозяев по коэффициенту 1.69 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.59 1.77 2.14
1XBET 1.79 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:55
Победа команды "Парма" в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:05
Парма не проиграет этот матч
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