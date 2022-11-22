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«Перуджа» – «Дженоа» Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

сегодня, 14:56
Дженоа

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают минимальное предпочтение «Дженоа». Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу гостей по коэффициенту 1.95. В случае успеха хозяев залетит коэффициент 4.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Италия. Серия B 2022/2023
Перуджа
Дженоа
НичьяПроигрышПроигрышВыигрышПроигрыш
- : -
27 ноября 2022, 17:00
воскресенье
НичьяПроигрышНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 4.40 3.55 1.82
Мелбет 4.46 3.40 1.82
1XBET 4.12 3.44 1.91

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Перуджа» в последнем туре чемпионата проводила выездной поединок против «Модены» и увезти домой три очка не смогла, ничья (1:1). Чуть ранее команда также побывала в гостях у «Фрозиноне» и уступила с минимальным счетом (0:1). Неудовлетворительные результаты не позволяют команде покинуть последнюю строчку таблицы, ведь клуб набрал всего восемь баллов за 13 игр.

«Дженоа» в свою очередь борется за повышение и располагается на третьем месте после такого же количества сыгранных матчей. Правда в минувших турах порадовать болельщиков победами не удалось, команда расписала домашнюю ничью (1:1) с «Комо», а также проиграла на выезде «Реджине» (1:2).

Информация для ставок

  • «Перуджа» проиграла шесть из восьми последних встреч
  • У «Реджины» лишь одно поражение в последних 10 играх
  • Три минувших поединка с участием «Перуджи» закончились результатом ТМ 2.5
  • Четыре последних матча «Дженоа» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче мы, скорее всего, не увидим открытый и атакующий футбол. Обе команды в большей степени сосредоточатся на обороне своих ворот, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.39 1.49 1.74 1.99 1.38 2.70
Мелбет 1.77 2.05
1XBET 1.71 2.20
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:26
Гости не проиграют этот матч
Гость
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