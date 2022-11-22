«Перуджа» – «Дженоа» Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

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сегодня, 14:56

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают минимальное предпочтение «Дженоа». Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу гостей по коэффициенту 1.95. В случае успеха хозяев залетит коэффициент 4.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Перуджа» в последнем туре чемпионата проводила выездной поединок против «Модены» и увезти домой три очка не смогла, ничья (1:1). Чуть ранее команда также побывала в гостях у «Фрозиноне» и уступила с минимальным счетом (0:1). Неудовлетворительные результаты не позволяют команде покинуть последнюю строчку таблицы, ведь клуб набрал всего восемь баллов за 13 игр.

«Дженоа» в свою очередь борется за повышение и располагается на третьем месте после такого же количества сыгранных матчей. Правда в минувших турах порадовать болельщиков победами не удалось, команда расписала домашнюю ничью (1:1) с «Комо», а также проиграла на выезде «Реджине» (1:2).

Информация для ставок

«Перуджа» проиграла шесть из восьми последних встреч

У «Реджины» лишь одно поражение в последних 10 играх

Три минувших поединка с участием «Перуджи» закончились результатом ТМ 2.5

Четыре последних матча «Дженоа» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче мы, скорее всего, не увидим открытый и атакующий футбол. Обе команды в большей степени сосредоточатся на обороне своих ворот, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.