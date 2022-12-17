«Тернана» — «Комо». Прогноз на матч итальянской Серии B (18.12.2022)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к успеху хозяев поля. Поставить на победу «Тернаны» можно по коэффициенту 2.05, за ничью предложена цена 3.45, а победа «Комо» играется по котировке 3.60.

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что «Тернана» и «Комо» способны провести результативный поединок. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

«Тернана» находится в зоне плей-офф, закрепившись на шестом месте Серии B. По ходу сезона команда одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и допустила пять поражений. Атака «Тернаны» организовала 20 забитых голов, а защита пропустила 18 мячей.

Выделим, что в трех последних турах чемпионата футболисты «Тернаны» проиграли «Венеции» (1:2), победили «Кальяри» (1:0) и разделили очки с «Зюдтироль» (0:0).

«Комо» находится в зоне прямого вылета итальянской Серии B. На счету команды 16 очков и следующие показатели успешности: три победы, семь ничьих и семь поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов отрицательное – 17 против 27.

Отметим, что в предыдущем туре чемпионата футболисты «Комо» уступили на домашней арене «Реджине» (1:0), тем самым прервав серию из четырех ничейных поединков.

Информация для ставок

«Тернана» не проигрывала в 7 из 8 домашних матчей Серии B

«Комо» не побеждал в 8 гостевых поединках чемпионата – 4 поражения и 4 ничьих

«Тернана» выиграла в 3 из предыдущих 5 матчей против «Комо»

Прогноз

В этом матче мы отдадим предпочтение «Тернане», которая находится в лучшей форме и будет играть при поддержке своих трибун. Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.52 в БК Лига Ставок.