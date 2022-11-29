«Венеция» — «Тернана». Прогноз на матч итальянской Серии В (03.12.2022)

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вчера, 18:18

Ставки букмекеров

В этом поединке абсолютный фаворит не был определен. Коэффициент на победу «Венеции» составляет 2.4. Поверить в «Тернану» предлагают по коэффициенту 2.9, а ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4 в БК Лига Ставок.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Венеция» пару дней назад провела поединок 14 тура чемпионата и на выезде оказалась сильнее «Палермо» (1:0). Чуть ранее команда провела битвы с «Реджиной» и «Комо» и была обыграна (1:2) и (0:1) соответственно. В турнирной таблице клуб продолжает занимать предпоследнее место в зоне вылета, отставая от спасительной строчки на три очка.

«Тернана» в свою очередь гостила у «Пизы» и очки увезти домой не смогла, проиграв (1:3). До этого клуб трижды оформил нулевые ничьи с «Бари», СПАЛом, и «Брешией», что позволило закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Венеция» одержала одну победу в последних семи играх

Безвыигрышная серия «Тернаны» насчитывает пять матчей (три ничьих и два поражения)

Три из четырех последних очных встречи закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних поединков «Венеции» и три из четырех «Тернаны» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Поединок с первых минут будет проходить в равном ключе и скорее всего ни одна из команд не будет иметь здесь тотального преимущества. Ожидаем обмен голами, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.