«Кадис» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры дают небольшое предпочтение хозяевам поля в этой игре. Сделать ставку на победу «Кадиса» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Альмерию» возможно за 3.25, а ничейный результат котируется по коэффициенту 2.15.
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завтра, 21:15
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.
Форма команд
«Кадис» очень редко побеждает и в этом сезоне чаще всего находится в зоне вылета. Сейчас клуб занимает предпоследнее место с 11 очками, но все еще может исправить, если тренерскому штабу удастся наладить игру в обороне (26 пропущенных). В игре с «Альмерией» на своем поле хозяева обязаны отдать все силы, чтобы набрать очки. В прошлом товарищеском матче «Кадис» крупно обыграл «Рому» (3:0), а ранее уступил «Вулверхэмптону» (3:4).
«Альмерия» после возвращения из Сегунды выступает несколько удачнее нынешнего соперника, однако 16 набранных очков и текущее 14 место не позволяют коллективу чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. В случае победы, команда сможет продвинуться выше по таблице и получит шанс там закрепиться, если продолжит стабильно набирать очки. Два последних матча «Альмерии» завершились победой над «Лацио» (2:0) и ничьей с «Торино» (1:1) в товарищеских встречах.
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Кадиса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Альмерия» не может выиграть уже десять выездных матчей подряд во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Альмерия» выиграла всего один поединок против «Кадиса» из десяти последних
Прогноз
«Альмерия» очень плохо выступает на выезде, поэтому у хозяев появляется отличный шанс этим воспользоваться и набрать важные три балла в свою копилку. Рекомендуем сделать ставку на победу «Кадиса» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.