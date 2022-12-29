«Кадис» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.12.2022)

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сегодня, 00:15

Ставки букмекеров

Букмекеры дают небольшое предпочтение хозяевам поля в этой игре. Сделать ставку на победу «Кадиса» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Альмерию» возможно за 3.25, а ничейный результат котируется по коэффициенту 2.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.

Форма команд

«Кадис» очень редко побеждает и в этом сезоне чаще всего находится в зоне вылета. Сейчас клуб занимает предпоследнее место с 11 очками, но все еще может исправить, если тренерскому штабу удастся наладить игру в обороне (26 пропущенных). В игре с «Альмерией» на своем поле хозяева обязаны отдать все силы, чтобы набрать очки. В прошлом товарищеском матче «Кадис» крупно обыграл «Рому» (3:0), а ранее уступил «Вулверхэмптону» (3:4).

«Альмерия» после возвращения из Сегунды выступает несколько удачнее нынешнего соперника, однако 16 набранных очков и текущее 14 место не позволяют коллективу чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. В случае победы, команда сможет продвинуться выше по таблице и получит шанс там закрепиться, если продолжит стабильно набирать очки. Два последних матча «Альмерии» завершились победой над «Лацио» (2:0) и ничьей с «Торино» (1:1) в товарищеских встречах.

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Кадиса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Альмерия» не может выиграть уже десять выездных матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Альмерия» выиграла всего один поединок против «Кадиса» из десяти последних

Прогноз

«Альмерия» очень плохо выступает на выезде, поэтому у хозяев появляется отличный шанс этим воспользоваться и набрать важные три балла в свою копилку. Рекомендуем сделать ставку на победу «Кадиса» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.