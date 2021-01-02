«Кальяри» — «Наполи»: прогноз на матч Серии A (03.01.2021)

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02 января 2021, 11:37

В 15-м туре чемпионата Италии на Сардинии пройдет игра «Кальяри» — «Наполи». Представляем наш прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этой встрече ощутимое преимущество отдают «Наполи». Ставки на победу «Наполи» в БК Фонбет можно сделать с коэффициентом 1.50. Вероятность домашней виктории «Кальяри» оценивается в 7.00, а ничью можно сыграть с котировкой 4.78.

С ощутимым перевесом в линии букмекера принимаются ставки на высокую результативность игры. Исход ТБ (2,5) можно сыграть за 1.65, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

«Кальяри» с плохими результатами ушел на перерыв. Серия без побед, которая длится семь туров, откинула «островитян» на пятнадцатое место в турнирной таблице. В последнем матче команда с боями, но все же уступила в гостях «Роме» (2:3).

«Наполи» тоже не в лучшем настроении ушел на каникулы. Команда Дженнаро Гаттузо за три прошлых тура набрала только один балл, когда сыграла вничью с «Торино» (1:1). До этого проиграли в гостях «Лацио» (0:2), а также уступили на выезде «Интеру» (0:1).

Информация для ставок

• В трех прошлых матчах «Наполи» прошла ставка на ТМ(2,5)

• «Кальяри» не побеждал в семи турах подряд

• В трех из четырех предыдущих очных встреч команд больше двух голов не забивалось

• «Наполи» выиграл пять прошлых выездных встреч против «Кальяри»

Прогноз

«Наполи» выпал из зоны Лиги чемпионов, куда клуб из Неаполя намерен вернуться в кротчайшие сроки. В целом неаполитанцы достаточно успешно играют против «Кальяри», особенно на стадионе соперника.

Берем ставку на победу гостей по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.