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«Кальяри» — «Наполи»: прогноз на матч Серии A (03.01.2021)

02 января 2021, 11:37

В 15-м туре чемпионата Италии на Сардинии пройдет игра «Кальяри» — «Наполи». Представляем наш прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Италия. Серия А 2020/2021
Кальяри
Наполи
1 : 4
завершен
03 января 2021, 17:00
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.554.611.48
Fonbet Live! 42.00 14.00 1.05
Мелбет 6.70 4.73 1.49
Лига ставок 6.60 4.90 1.51

Ставки букмекеров

Букмекеры в этой встрече ощутимое преимущество отдают «Наполи». Ставки на победу «Наполи» в БК Фонбет можно сделать с коэффициентом 1.50. Вероятность домашней виктории «Кальяри» оценивается в 7.00, а ничью можно сыграть с котировкой 4.78.

С ощутимым перевесом в линии букмекера принимаются ставки на высокую результативность игры. Исход ТБ(2,5) можно сыграть за 1.65, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

«Кальяри» с плохими результатами ушел на перерыв. Серия без побед, которая длится семь туров, откинула «островитян» на пятнадцатое место в турнирной таблице. В последнем матче команда с боями, но все же уступила в гостях «Роме» (2:3).

«Наполи» тоже не в лучшем настроении ушел на каникулы. Команда Дженнаро Гаттузо за три прошлых тура набрала только один балл, когда сыграла вничью с «Торино» (1:1). До этого проиграли в гостях «Лацио» (0:2), а также уступили на выезде «Интеру» (0:1).

Информация для ставок

• В трех прошлых матчах «Наполи» прошла ставка на ТМ(2,5)
• «Кальяри» не побеждал в семи турах подряд
• В трех из четырех предыдущих очных встреч команд больше двух голов не забивалось
• «Наполи» выиграл пять прошлых выездных встреч против «Кальяри»

Прогноз

«Наполи» выпал из зоны Лиги чемпионов, куда клуб из Неаполя намерен вернуться в кротчайшие сроки. В целом неаполитанцы достаточно успешно играют против «Кальяри», особенно на стадионе соперника.

Берем ставку на победу гостей по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.554.611.48
Fonbet Live! 42.00 14.00 1.05
Мелбет 6.70 4.73 1.49
Лига ставок 6.60 4.90 1.51
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shlomo
shlomo
02 января в 12:34
Наполи должен выигрывать и крупно....
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