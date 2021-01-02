«Кальяри» — «Наполи»: прогноз на матч Серии A (03.01.2021)

В 15-м туре чемпионата Италии на Сардинии пройдет игра «Кальяри» — «Наполи». Представляем наш прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.
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1 : 4
завершен
03 января 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры в этой встрече ощутимое преимущество отдают «Наполи». Ставки на победу «Наполи» в БК Фонбет можно сделать с коэффициентом 1.50. Вероятность домашней виктории «Кальяри» оценивается в 7.00, а ничью можно сыграть с котировкой 4.78.
С ощутимым перевесом в линии букмекера принимаются ставки на высокую результативность игры. Исход ТБ(2,5) можно сыграть за 1.65, ТМ(2,5) – 2.45.
Форма команд
«Кальяри» с плохими результатами ушел на перерыв. Серия без побед, которая длится семь туров, откинула «островитян» на пятнадцатое место в турнирной таблице. В последнем матче команда с боями, но все же уступила в гостях «Роме» (2:3).
«Наполи» тоже не в лучшем настроении ушел на каникулы. Команда Дженнаро Гаттузо за три прошлых тура набрала только один балл, когда сыграла вничью с «Торино» (1:1). До этого проиграли в гостях «Лацио» (0:2), а также уступили на выезде «Интеру» (0:1).
Информация для ставок
• В трех прошлых матчах «Наполи» прошла ставка на ТМ(2,5)
• «Кальяри» не побеждал в семи турах подряд
• В трех из четырех предыдущих очных встреч команд больше двух голов не забивалось
• «Наполи» выиграл пять прошлых выездных встреч против «Кальяри»
Прогноз
«Наполи» выпал из зоны Лиги чемпионов, куда клуб из Неаполя намерен вернуться в кротчайшие сроки. В целом неаполитанцы достаточно успешно играют против «Кальяри», особенно на стадионе соперника.
Берем ставку на победу гостей по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.