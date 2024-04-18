«Кальяри» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (19.04.2024)

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сегодня, 22:50

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.75. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.65.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.12. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже противоположного – 1.75. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Кальяри» проиграл только одну встречу за последнее время и практически в каждом поединке набирает очки. Сейчас клуб имеет в активе 31 балл, что позволяет ему занимать 14 место и чувствовать себя уверенно относительно команд, которые обитают ниже. Хозяева будут цепляться за баллы в игре с «Ювентусом» и определенно будут иметь шансы поразить ворота более именитого соперника. Два последних поединка «Кальяри» завершились ничьей с «Интером» (2:2) и домашней победой над «Аталантой» (2:1).

«Ювентус» играет не так стабильно, как хотелось бы болельщикам, но должен финишировать в топ-4 Серии А, если не случится форс-мажоров. На данный момент старая синьора идет на третьем месте с 63 баллами и опережает «Болонью» на четыре пункта. Набрать максимум очков с «Кальяри» будет непросто, ведь команда пытается обезопасить себя как можно сильнее от зоны вылета Серии А. В последнем туре «Ювентус» поделил очки с «Торино» (0:0), а ранее минимально обыграл «Фиорентину» (1:0).

Информация для ставок

«Кальяри» проиграл лишь два матча из десяти последних

«Ювентус» не может выиграть на выезде уже пять поединков подряд

«Ювентус» выиграл пять последних матчей у «Кальяри»

Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» имеет хорошую статистику с «Кальяри» и в этот раз обязан быть сильнее команды из нижней части турнирной таблицы, но большой результативности ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.