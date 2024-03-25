«Кардифф» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.03.2024)

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сегодня, 14:07

Ставки букмекеров

«Кардифф» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.6. На успех «Сандерленда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.9, в то время как ничья стоит 3.1.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.3. Коэффициент на ТМ 2.5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 1.62.

Форма команд

«Кардифф» только в прошлом туре прервал свою победную серию, которая длилась четыре матча. Команда идет на 11 месте с 53 баллами и опережает нынешнего соперника на пять пунктов. От зоны плей-офф хозяев отделяет восемь баллов, что отыграть за такое количество туров будет очень сложно, но не дать «Сандерленду» к себе приблизиться, им вполне по силам. Два последних матча «Кардиффа» завершились поражением от «Суонси» (0:2) и домашним успехом с «Ипсвичем» (2:1).

«Сандерленд» также спокойно доигрывает сезон, не переживая о зоне вылета и не стремясь в плей-офф. Клуб идет на 12 месте и подняться выше будет сложновато, поэтому от футболистов можно ждать определенной раскованности, которая может даже помогать на футбольном поле. Только победа позволит гостям сократить отрыв от «Кардиффа» до двух баллов. В прошлом туре «Сандерленд» сыграл вничью с « КПР » (0:0), а ранее проиграл на выезде «Саутгемптону» (2:4).

Информация для ставок

«Кардифф» выиграл пять поединков из десяти последних во всех турнирах

«Сандерленд» проиграл четыре последних выездных матча

«Кардифф» выиграл у «Сандерленда» выиграл четыре встречи из последних пяти

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

«Кардифф» неплохо играл в последних матчах и на своем поле должен быть сильнее немотивированного «Сандерленда». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.