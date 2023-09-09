Казахстан – Северная Ирландия. Прогноз матча квалификации на чемпионат Европы 2024 (10.09.2023)

1694273682

сегодня, 18:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Северная Ирландия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.55. Победа сборной Казахстана оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 1.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 1.5 можно по коэффициенту 2.5. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Сборная Казахстана проиграла несколько дней назад Финляндии (0:1), чем усложнила себе ситуацию в группе, но шансы на выход все еще оставляет за собой. На данный момент в активе сборной девять очков и текущее четвертое место, а преимущество над нынешним оппонентом составляет шесть очков. Еще в одной из последних игр Казахстан переиграл на выезде Северную Ирландию (1:0).

Северная Ирландия за пять туров набрала лишь три очка и уже потеряла реальные шансы выйти из группы. Коллектив может помешать другим сборным, однако не со всеми в состоянии на равных конкурировать. Для гостей даже ничейный результат стал бы хорошим результатом, но против этого мотивированные хозяева. В прошлой встрече Северная Ирландия уступила на выезде Словении (2:4).

Информация для ставок

Северная Ирландия проиграла четыре из пяти последних выездных встреч

Сборная Казахстана выиграла и проиграла по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Северной Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Казахстан не является фаворитом этой встречи у букмекеров, но имеет хорошие шансы на победу и возвращение в первую тройку. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.05.