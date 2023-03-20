Казахстан – Словения. Прогноз матча квалификации на чемпионат Европы 2024 (23.03.2023)

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сегодня, 09:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2. Победа сборной Казахстана оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

Сборной Казахстана еще не удавалось попадать на крупные международные турниры и в этот раз команда хочет с самого старта турнира задать себе высокую планку. В предстоящей игре со Словенией хозяева не выглядят фаворитами, но могут воспользоваться ошибками оппонента и зацепиться за очки, как это бывало уже не раз. Две прошлые товарищеские встречи Казахстан проиграл ОАЭ (1:2) и Узбекистану (0:2).

Словения также не радует своих болельщиков выступлениями на ЧЕ и ЧМ и в этот раз начинает очередной путь за долгожданной путевкой. Сборная неплохо выступила в прошлом розыгрыше Лиги Наций и теперь ответственно готовится к каждому матчу квалификации на Евро. В прошлом товарищеском матче Словения обыграла Черногорию (1:0), а ранее оказалась сильнее команды Румынии (2:1).

Информация для ставок

Словения проиграла два поединка из последних десяти

Сборная Казахстана уступила в трех последних встречах подряд

Шесть из десяти последних матчей Казахстана завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи, и чтобы хорошо стартовать в группе, команде нужна только победа в этом матче. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.