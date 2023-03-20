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Казахстан – Словения. Прогноз матча квалификации на чемпионат Европы 2024 (23.03.2023)

сегодня, 09:32
Словения

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2. Победа сборной Казахстана оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Отбор ЧЕ-2024
Казахстан
Словения
- : -
23 марта 2023, 18:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.103.282.04
Лига Ставок 3.65 3.40 2.12
1XBET 3.92 3.38 2.01

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

Сборной Казахстана еще не удавалось попадать на крупные международные турниры и в этот раз команда хочет с самого старта турнира задать себе высокую планку. В предстоящей игре со Словенией хозяева не выглядят фаворитами, но могут воспользоваться ошибками оппонента и зацепиться за очки, как это бывало уже не раз. Две прошлые товарищеские встречи Казахстан проиграл ОАЭ (1:2) и Узбекистану (0:2).

Словения также не радует своих болельщиков выступлениями на ЧЕ и ЧМ и в этот раз начинает очередной путь за долгожданной путевкой. Сборная неплохо выступила в прошлом розыгрыше Лиги Наций и теперь ответственно готовится к каждому матчу квалификации на Евро. В прошлом товарищеском матче Словения обыграла Черногорию (1:0), а ранее оказалась сильнее команды Румынии (2:1).

Информация для ставок

  • Словения проиграла два поединка из последних десяти
  • Сборная Казахстана уступила в трех последних встречах подряд
  • Шесть из десяти последних матчей Казахстана завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи, и чтобы хорошо стартовать в группе, команде нужна только победа в этом матче. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.75 1.62 2.35 1.30 3.62
Лига Ставок 2.13 1.70 1.62 2.26
1XBET 1.64 2.35
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:29
Я не думаю что в этом матче будет игра "шашки на голо", так что особо много мячей в воротах мы не увидим
Гость
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