«Кьево» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

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вчера, 11:56

В 36-м туре Серии В «Кремонезе» поедет в гости к «Кьево». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не выделяют, котировки достаточно равны. Взять победу «Кьево» можно по коэффициенту 2.3, в случае победы «Кремонезе» зайдет коэффициент 3.13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.13. Низовой исход матча можно взять за 1,67. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Кьево» свой последний матч в чемпионате Италии проиграл «Венеции» (1:3), а еще несколькими днями ранее расписал результативную ничью с «Эмполи» (2:2). Начиная с февраля месяца, у «летающих ослов» наблюдается явный игровой кризис, где за этот период времени было добыто всего две победы.

«Кремонезе» в последних трех турах демонстрирует невыразительный футбол. Отсутствие победных результатов в матчах с «Реджиной» (1:1), «Монцей» (1:2) и «Эмполи» (2:2) практически перечеркнули все надежды команды на плей-офф.

Информация для ставок

• В каждом из 4 последних матчей «Кремонезе» забивали обе команды

• Игра первого круга завершилась победой «Кьево» (2:0)

• «Кьево» проиграл всего два раза в последних 13 домашних поединках

• В 10 играх за всю историю «Кремонезе» смог победить всего один раз

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.67.