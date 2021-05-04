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«Кьево» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

вчера, 11:56

В 36-м туре Серии В «Кремонезе» поедет в гости к «Кьево». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.263.32
Лига Ставок 2.17 3.25 3.40
Мелбет 2.14 3.32 3.38
1XBET 2.00 7.10 2.18
BetBoom 2.06 3.40 3.50

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не выделяют, котировки достаточно равны. Взять победу «Кьево» можно по коэффициенту 2.3, в случае победы «Кремонезе» зайдет коэффициент 3.13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.13. Низовой исход матча можно взять за 1,67. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Кьево» свой последний матч в чемпионате Италии проиграл «Венеции» (1:3), а еще несколькими днями ранее расписал результативную ничью с «Эмполи» (2:2). Начиная с февраля месяца, у «летающих ослов» наблюдается явный игровой кризис, где за этот период времени было добыто всего две победы.

«Кремонезе» в последних трех турах демонстрирует невыразительный футбол. Отсутствие победных результатов в матчах с «Реджиной» (1:1), «Монцей» (1:2) и «Эмполи» (2:2) практически перечеркнули все надежды команды на плей-офф.

Информация для ставок

• В каждом из 4 последних матчей «Кремонезе» забивали обе команды
• Игра первого круга завершилась победой «Кьево» (2:0)
• «Кьево» проиграл всего два раза в последних 13 домашних поединках
• В 10 играх за всю историю «Кремонезе» смог победить всего один раз

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.67.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.62 1.71 2.22
Лига Ставок 2.60 1.46 1.82 1.92 1.46 2.60
Мелбет 1.85 2.05
1XBET 2.28 1.63 1.83 2.02 1.36 3.15
BetBoom 2.62 1.44 1.82 1.92 1.46 2.55
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 14:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Кьево (Верона)
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