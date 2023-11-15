Кипр – Испания. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.11.2023)

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вчера, 21:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.07. Победа сборной Кипра оценивается по 33, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.12. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.75.

Форма команд

Сборная Кипра является абсолютным аутсайдером своей группы и не смогла набрать ни единого очка в этой квалификации. Коллектив просто доигрывает оставшиеся поединки, а болельщики смогут увидеть команду Испании и поддержать свою страну, которой в этой встрече придется очень непросто. Два последних матча Кипра завершились крупными поражениями от Грузии (0:4) и Норвегии (0:4).

Испания вышла на первое место, но борьба за него еще впереди, ведь команда опережает Шотландию только по дополнительным показателям. Обе сборные набрали по 15 очков и поэтому испанским футболистам важно выиграть у Кипра с большой разницей мячей. В прошлом туре Испания минимально обыграла Норвегию на выезде (1:0), а ранее выиграл важный поединок с Шотландией (2:0).

Информация для ставок

Кипр проиграл шесть последних матчей подряд

Испанцы выиграли семь из восьми последних поединков во всех турнирах

Сборная Испании выиграла четыре из пяти последних встреч с Кипром

Восемь последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Испания не хочет отдавать первое место в группе, поэтому против Кипра выйдет боевой состав. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-3) по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.