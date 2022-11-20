«Чанчунь Ятай» — «Хебей Чайна Форчун». Прогноз на матч китайской Суперлиги (21.11.2022)

1668938420

сегодня, 13:00

Ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются, что «Чанчунь Ятай» победит в этой встрече. Ставки на хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.03. Сыграть ничью можно по котировке 17.00, а победа «Хебей Чайна Форчун» идет по котировке 34.00.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что команды проведут результативный поединок. Поставить на ТБ (3,5) гола можно по коэффициенту 1.65, ТМ(3,5) можно взять по цене 2.23.

Форма команд

«Чанчунь Ятай» находится на 11-м месте чемпионата Китая. По ходу сезона клуб одержал семь побед, десять раз сыграл вничью и зафиксировал восемь поражений. На 35 пропущенных голов команда ответила 35 забитыми мячами.

Выделим, что в трех прошлых турах Суперлиги футболисты «Чанчунь Ятай» не отличались победами. После ничейных встреч с «Шанха Шеньхуа» (0:0) и «Ченду Рончен» (2:2) команда уступила «Тяньдзинь Тайгер» (2:3).

«Хебей Чайна Форчун» — это главный аутсайдер китайского чемпионата. Команда проиграла 24 из 25 матчей, заработав три очка за счет единственной победы. У гостей предстоящего матча также худшая защита, пропустившая 82 гола. В последнем туре лиги футболисты «Хебей Чайна Форчун» проиграли «Шаньдон Тайшань» (0:4).

Информация для ставок

«Хебей Чайна Форчун» проиграл 5 последних матчей с общим счетом 1:21

«Чанчунь Ятай» победил соперника в последнем матче на своем поле со счетом 3:0

Ставка ТБ (3,5) гола прошла в 7 из прошлых 10 матчей «Хебей Чайна Форчун

Прогноз