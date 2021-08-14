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«Клермон» — «Труа»: прогноз на матч Лиги 1 (15.08.21)

вчера, 11:53

«Клермон» и «Труа» проведут очную встречу в рамках второго тура французской Лиги 1.

Франция. Лига 1 2021/2022
Клермон
Труа
2 : 0
завершен
сегодня, 16:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.643.80
Фонбет Live! 1.08 9.50 46.00
Мелбет 1.89 3.67 4.39
1XBET 2.01 3.78 3.96

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке аналитики букмекерской конторы Бетсити симпатизируют хозяевам поля. Ставки на победу «Клермона» принимаются по коэффициенту 2.10, на ничью можно поставить за 3.54, а победа «Труа» котируется в 3.74.

Что касается результативности матча, то здесь эксперты склоняются к низовому формату. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.77, ТБ(2,5) – 2.17.

Форма команд

По итогам прошлого сезона Лиги 2 «Клермон» и «Труа» завоевали прямые путевки в элитный дивизион. Чемпионом второй по значимости лиги Франции стал «Труа», который опередил предстоящего соперника на пять очков.

Выступления в Лиге 1 команды начали по-разному. «Клермон» смог добиться гостевой победы над «Бордо», забив в ворота соперника два безответных гола (2:0). «Труа», который недавно подписал воспитанника «Ливерпуля», стартовал с домашней игры против ПСЖ, где у хозяев изначально было мало шансов избежать поражения (1:2).

Последние очные встречи соперников завершались победами хозяев поля. В прошлом сезоне «Труа» был сильней на своем поле с минимальным счетом 1:0, а «Клермон» добился победы в родных стенах со счетом 2:1.

Информация для ставок

• «Клермон» побеждал «Труа» в 3 последних матчах на своем поле
• В 4 прошлых встречах соперников на стадионе «Клермона» выиграла ставка ТБ(2,5)
• «Клермон» забивал минимум 2 гола в 4 последних домашних поединках с «Труа»

Прогноз

Предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.54 1.86 2.05 1.45 2.94
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 1.28 3.87
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sv_1969
sv_1969
вчера в 11:59
Хозяева не проиграют
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