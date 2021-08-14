«Клермон» — «Труа»: прогноз на матч Лиги 1 (15.08.21)

1628931220

вчера, 11:53

«Клермон» и «Труа» проведут очную встречу в рамках второго тура французской Лиги 1.

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке аналитики букмекерской конторы Бетсити симпатизируют хозяевам поля. Ставки на победу «Клермона» принимаются по коэффициенту 2.10, на ничью можно поставить за 3.54, а победа «Труа» котируется в 3.74.

Что касается результативности матча, то здесь эксперты склоняются к низовому формату. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

По итогам прошлого сезона Лиги 2 «Клермон» и «Труа» завоевали прямые путевки в элитный дивизион. Чемпионом второй по значимости лиги Франции стал «Труа», который опередил предстоящего соперника на пять очков.

Выступления в Лиге 1 команды начали по-разному. «Клермон» смог добиться гостевой победы над «Бордо», забив в ворота соперника два безответных гола (2:0). «Труа», который недавно подписал воспитанника «Ливерпуля», стартовал с домашней игры против ПСЖ , где у хозяев изначально было мало шансов избежать поражения (1:2).

Последние очные встречи соперников завершались победами хозяев поля. В прошлом сезоне «Труа» был сильней на своем поле с минимальным счетом 1:0, а «Клермон» добился победы в родных стенах со счетом 2:1.

Информация для ставок

• «Клермон» побеждал «Труа» в 3 последних матчах на своем поле

• В 4 прошлых встречах соперников на стадионе «Клермона» выиграла ставка ТБ (2,5)

• «Клермон» забивал минимум 2 гола в 4 последних домашних поединках с «Труа»

Прогноз

Предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.85.