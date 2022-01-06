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«Коньяспор» — «Сивасспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (09.01.2022)

06 января 2022, 14:04

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворит в данном противостоянии отсутствует. «Сивасспор» играет гостевой поединок, и поставить на его победу можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «коньяспора» порадует коэффициентом 2.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.463.53
Фонбет 2.05 3.60 3.20
Мелбет 2.21 3.46 3.48
1XBET 2.21 3.46 3.48
BetBoom 2.26 3.33 3.28

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Коньяспор» бесспорно радует своих болельщиков игрой и результатами, подтверждением этому служит красивая победная серия. В рамках чемпионата Турции был дома обыгран чемпион страны «Бешикташ» (1:0), а также «Хатайспор» на выезде (3:1). Был проведен и матч кубка, где клуб без проблем прошел стадию 1/16 финала, обыграв «Умраниеспор» (2:0).

«Сивасспор» также преодолел данную стадию кубка страны, обыграв дома неуступчивый «Анкарагюджю» (3:1). В национальном чемпионате дела обстоят чуть хуже, после 19-ти сыгранных поединков команда расположилась на 12-м месте, имея 26 очков в копилке. В последнем клуб побывал в гостях у «Кайсериспора» и был разгромлен (0:3).

Информация для ставок

  • Победная серия «Коньяспора» насчитывает пять матчей
  • «Сивасспор» выиграл на выезде два из семи последних поединков
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Коньяспора» (1:0)
  • Три из четырех последних игр с участием «Сивасспора» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Игра будет сложной для обоих клубов и наполнится борьбой на каждом участке поля. Очки не намерен отдавать ни один из коллективов, но хозяева находятся в более лучшей игровой форме и наверняка будут иметь преимущество. Не стоит ожидать здесь много опасных моментов и голов, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.66 1.71 2.22
Мелбет 1.74 2.21
1XBET 1.74 2.21
Все комментарии
Gahi
Gahi
06 января в 18:40
Победа команды "Коньяспор" или ничья в этом матче Удачи
7ah7kzevmhb4
7ah7kzevmhb4
06 января в 17:28
Футбольный клуб Коньяспор одержит победу.
5d24jbtwnpbb
5d24jbtwnpbb
06 января в 17:28
Футбольный клуб Коньяспор выиграет матч.
shlomo
shlomo
06 января в 15:20
Игра на три результата
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