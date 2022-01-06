«Коньяспор» — «Сивасспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (09.01.2022)

1641467074

06 января 2022, 14:04

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворит в данном противостоянии отсутствует. «Сивасспор» играет гостевой поединок, и поставить на его победу можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «коньяспора» порадует коэффициентом 2.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Коньяспор» бесспорно радует своих болельщиков игрой и результатами, подтверждением этому служит красивая победная серия. В рамках чемпионата Турции был дома обыгран чемпион страны «Бешикташ» (1:0), а также «Хатайспор» на выезде (3:1). Был проведен и матч кубка, где клуб без проблем прошел стадию 1/16 финала, обыграв «Умраниеспор» (2:0).

«Сивасспор» также преодолел данную стадию кубка страны, обыграв дома неуступчивый «Анкарагюджю» (3:1). В национальном чемпионате дела обстоят чуть хуже, после 19-ти сыгранных поединков команда расположилась на 12-м месте, имея 26 очков в копилке. В последнем клуб побывал в гостях у «Кайсериспора» и был разгромлен (0:3).

Информация для ставок

Победная серия «Коньяспора» насчитывает пять матчей

«Сивасспор» выиграл на выезде два из семи последних поединков

Минувшая очная встреча завершилась победой «Коньяспора» (1:0)

Три из четырех последних игр с участием «Сивасспора» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Игра будет сложной для обоих клубов и наполнится борьбой на каждом участке поля. Очки не намерен отдавать ни один из коллективов, но хозяева находятся в более лучшей игровой форме и наверняка будут иметь преимущество. Не стоит ожидать здесь много опасных моментов и голов, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68.