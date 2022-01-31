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«Кортрейк» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (02.02.2022)

вчера, 11:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Антверпену», поставить на победу которого можно по коэффициенту 2.41. Успех «Кортрейка» будет стоить 2.8 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.973.782.26
Фонбет 2.95 3.60 2.30

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.08. «Обе забьют» — 1.61, хотя бы одна команда не забьет – 2.23.

Форма команд

«Антверпен» в прошлых матчах продлил свою серию без поражений и чувствует себя достаточно уверенно на нынешнем отрезке сезона. Коллектив занимает третье место с 47 очками и сыграл на одну игру меньше своих конкурентов. В случае победы в предстоящем поединке, «Антверпен» сможет сместить «Брюгге» и выйти на вторую позицию, что является лучшей мотивацией для футболистов. Последние два матча клуба завершились победой над «Гентом» (1:0) и ничьей с «Сент-Трюйденом» (1:1).

«Кортрейк» не смог набрать очки в прошлом туре, что продлило его серию без побед и опустило на девятую позицию в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 34 набранных очка и уступает «Серкль Брюгге» только по дополнительным показателям. Чтобы закрепиться в первой восьмерке, коллективу необходимы стабильные результаты, которые он не может показать на данном этапе. В прошлой игре «Кортрейк» уступил на своем поле «Брюгге» (0:1), а ранее разошелся миром с «Шарлеруа» (1:1).

Информация для ставок

  • «Кортрейк» не может выиграть уже пять матчей подряд
  • «Антверпен» уступил только в двух выездных матчах из последних десяти
  • «Антверпен» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Кортрейком»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Статистика встреч между командами довольно сложная, поэтому определить победителя в этой встрече непростая задача. Рекомендуем выбрать ставку тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.08. Предполагаем, что команды не смогут порадовать зрителей большим количеством мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.41 1.96 1.88 1.53 2.43
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Все комментарии
Эрика Статистика
Эрика Статистика
вчера в 15:48
ставила бы на антверпен.
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вчера в 14:34
Тотал больше 2.5 пройдет.
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вчера в 14:34
Тотал больше 2.5 сыграет.
ct6es2satsxq
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вчера в 13:30
Футбольный клуб «Антверпен» одержит победу.
z4awhzecb4kb
z4awhzecb4kb
вчера в 13:30
Футбольный клуб «Антверпен» выиграет матч.
izrafel
izrafel
вчера в 12:00
Гости не проиграют
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