«Кортрейк» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (02.02.2022)

1643616518

вчера, 11:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Антверпену», поставить на победу которого можно по коэффициенту 2.41. Успех «Кортрейка» будет стоить 2.8 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.55.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.08. «Обе забьют» — 1.61, хотя бы одна команда не забьет – 2.23.

Форма команд

«Антверпен» в прошлых матчах продлил свою серию без поражений и чувствует себя достаточно уверенно на нынешнем отрезке сезона. Коллектив занимает третье место с 47 очками и сыграл на одну игру меньше своих конкурентов. В случае победы в предстоящем поединке, «Антверпен» сможет сместить «Брюгге» и выйти на вторую позицию, что является лучшей мотивацией для футболистов. Последние два матча клуба завершились победой над «Гентом» (1:0) и ничьей с «Сент-Трюйденом» (1:1).

«Кортрейк» не смог набрать очки в прошлом туре, что продлило его серию без побед и опустило на девятую позицию в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 34 набранных очка и уступает «Серкль Брюгге» только по дополнительным показателям. Чтобы закрепиться в первой восьмерке, коллективу необходимы стабильные результаты, которые он не может показать на данном этапе. В прошлой игре «Кортрейк» уступил на своем поле «Брюгге» (0:1), а ранее разошелся миром с «Шарлеруа» (1:1).

Информация для ставок

«Кортрейк» не может выиграть уже пять матчей подряд

«Антверпен» уступил только в двух выездных матчах из последних десяти

«Антверпен» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Кортрейком»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Статистика встреч между командами довольно сложная, поэтому определить победителя в этой встрече непростая задача. Рекомендуем выбрать ставку тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.08. Предполагаем, что команды не смогут порадовать зрителей большим количеством мячей.