«Ковентри Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.01.2024)

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вчера, 14:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ковентри Сити». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Бристоль Сити» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Ковентри Сити» проводит неплохой отрезок сезона и не проигрывает уже несколько поединков подряд. Команда вышла на шестое место с 43 баллами, но опережает «Сандерленд» лишь по дополнительным показателям. Чтобы сохранить место в зоне плей-офф, хозяевам очень нужна победа в предстоящей встрече. Два последних поединка «Ковентри Сити» завершились ничьей с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1) в кубке ФА и выездной победой над тем же соперником в чемпионате.

«Бристоль Сити» не может похвалиться такими успехами и занимает лишь скромное 13 место в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе клуба 37 очков, и он имеет преимущество над зоной вылета в 12 пунктов. Тем не менее, гости борются за баллы в каждой встрече и могут наказать соперника за излишнюю нерасторопность. В игре в рамках кубка ФА «Бристоль Сити» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (0:0), а ранее поделил очки с «Уотфордом» в Чемппионшипе (1:1).

Информация для ставок

«Бристоль Сити» выиграл только один выездной поединок из десяти последних

«Ковентри Сити» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Ковентри Сити» выиграл только одну встречу в последних пяти играх с «Бристоль Сити»

Шесть из восьми последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды будут играть аккуратно, но в течение матча найдут несколько моментов, чтобы забить минимум по одному мячу. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.