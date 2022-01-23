«Ковентри Сити» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.01.2022)

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вчера, 16:58

25 января 2022 года состоится поединок «Ковентри Сити — Сток Сити». Матч пройдет в рамках 23-го тура Чемпионшипа в Англии. Игра пройдет на стадионе «Ковентри Билдинг» в Ковентри. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Ковентри Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 3.20. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 баллов. У команды десять побед, семь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Ковентри» не выглядит как клуб, который способен стабильно зарабатывать очки. У команды поражение от КПР со счетом 1:2, а также победа над «Петерборо Юнайтед» 1:4 и фиаско в игре с «Миллуоллом» 0:1.

«Сток Сити» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 38 баллов. У команды 11 побед, пять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Сток Сити» выглядит не лучшим образом, у команды поражение от «Фулхэма» 2:3, победа над «Халл Сити» 0:2, а также поражение от «Престона» 1:2.

Информация для ставок

«Сток Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Ковентри Сити» выиграл два матча из последних пяти

У «Сток Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Сток Сити» по коэффициенту 1.60. «Сток Сити» в последних матчах выглядит не так уж и плохо, особенно на фоне своего оппонента.