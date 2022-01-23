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«Ковентри Сити» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.01.2022)

вчера, 16:58

25 января 2022 года состоится поединок «Ковентри Сити — Сток Сити». Матч пройдет в рамках 23-го тура Чемпионшипа в Англии. Игра пройдет на стадионе «Ковентри Билдинг» в Ковентри. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.213.37
Мелбет 2.40 3.34 3.13
1XBET 2.40 3.34 3.13
BetBoom 2.35 3.24 3.19

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Ковентри Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 3.20. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 баллов. У команды десять побед, семь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Ковентри» не выглядит как клуб, который способен стабильно зарабатывать очки. У команды поражение от КПР со счетом 1:2, а также победа над «Петерборо Юнайтед» 1:4 и фиаско в игре с «Миллуоллом» 0:1.

«Сток Сити» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 38 баллов. У команды 11 побед, пять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Сток Сити» выглядит не лучшим образом, у команды поражение от «Фулхэма» 2:3, победа над «Халл Сити» 0:2, а также поражение от «Престона» 1:2.

Информация для ставок

  • «Сток Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ковентри Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Сток Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Сток Сити» по коэффициенту 1.60. «Сток Сити» в последних матчах выглядит не так уж и плохо, особенно на фоне своего оппонента.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.67 2.28
Мелбет 1.73 2.23
1XBET 1.73 2.23
Все комментарии
kznucwn5zst9
kznucwn5zst9
вчера в 16:59
Футбольный клуб «Ковентри Сити» одержит победу.
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