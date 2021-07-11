«КР Рейкьявик» — «Кефлавик». Прогноз на матч чемпионата Исландии (12.07.2021)

«Рейкьявик» сыграет против «Кефлавика» в рамках очередного тура Премьер-лиги Исландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.
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1 : 0
28’
сегодня, 22:15
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Рекьявик». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.52. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.60 и на победу гостей за 5.70.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Рейкьявик» набрал 18 баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда выглядит неплохо, несмотря на то, что допускала осечки и теряла очки. Прямо сейчас «Рейкьявик» имеет неплохие шансы на то, чтобы закрепиться в топ-4 и закончить чемпионат на своем месте.
«Кефлавик» набрал 13 баллов и идет на шестой строчке в турнирной таблице. В последних матчах эта команда находится в отличной форме, она редко проигрывает и практически в каждом поединке выкладывается на все сто процентов. Стоит ожидать настоящей битвы в грядущем поединке, так как этот клуб не собирается сдаваться.
Информация для ставок
- «Рейкьявик» забил девять мячей в пяти последних матчах
- «Кефлавик» не проигрывает пять игр кряду
- «Рейкьявик» выиграл три матча из последних пяти
Прогноз
Актуальная ставка на поединок — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.60. Также стоит присмотреться к ставке на победу гостей или ничейный исход за 2.55.
Также букмекеры предложили привлекательный коэффициент на победу «Риги» в матче с «Мальме».