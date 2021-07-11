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«КР Рейкьявик» — «Кефлавик». Прогноз на матч чемпионата Исландии (12.07.2021)

вчера, 23:58

«Рейкьявик» сыграет против «Кефлавика» в рамках очередного тура Премьер-лиги Исландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Рекьявик». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.52. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.60 и на победу гостей за 5.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Рейкьявик» набрал 18 баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда выглядит неплохо, несмотря на то, что допускала осечки и теряла очки. Прямо сейчас «Рейкьявик» имеет неплохие шансы на то, чтобы закрепиться в топ-4 и закончить чемпионат на своем месте.

«Кефлавик» набрал 13 баллов и идет на шестой строчке в турнирной таблице. В последних матчах эта команда находится в отличной форме, она редко проигрывает и практически в каждом поединке выкладывается на все сто процентов. Стоит ожидать настоящей битвы в грядущем поединке, так как этот клуб не собирается сдаваться.

Информация для ставок

  • «Рейкьявик» забил девять мячей в пяти последних матчах
  • «Кефлавик» не проигрывает пять игр кряду
  • «Рейкьявик» выиграл три матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.60. Также стоит присмотреться к ставке на победу гостей или ничейный исход за 2.55.

Также букмекеры предложили привлекательный коэффициент на победу «Риги» в матче с «Мальме».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.91 1.42 2.29 1.72
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