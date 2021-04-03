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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ (03.04.2021)

вчера, 12:01

«Краснодар» сыграет против «Ахмата» в рамках 24-го тура РПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.774.044.60
Лига Ставок 1.64 4.10 5.40
Фонбет Live! 34.00 20.00 1.04
Мелбет 1.63 4.15 5.70
Pin-Up.ru 1.85 3.85 4.20

Ставки букмекеров

«Краснодар» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.77. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 4.00. Еще одна актуальная ставка — победа «Ахмата» по 4.50.

Форма команд

«Краснодар» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. В нынешнем сезоне у «быков» десять побед, четыре ничьих и девять поражений. Команда забила 44 гола и пропустила 30 мячей. «Краснодар» проводит ужасный сезон, однако клуб не хочет прощаться с тренером, поэтому продолжает делать на него ставку. В последних играх «быкам» не везет, они раз за разом теряют очки.

«Ахмат» набрал 29 пунктов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл восемь поединков, пять раз играл вничью и проиграл десять матчей. В активе «Ахмата» 22 забитых и 29 пропущенных мячей. В последних играх «Ахмат» играет еще хуже, чем «Краснодар», но до зоны вылета слишком далеко, поэтому у команды есть шанс остаться в чемпионате.

Информация для ставок

● «Ахмат» не выигрывал в четырех матчах из последних пяти
● «Краснодар» выиграл два матча из последних пяти
● «Краснодар» пропустил 11 мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что «Краснодар» забьет свой первый гол в первом тайме по 1.71. Еще одна актуальная ставка — победа «Краснодара» во втором тайме и ТБ 1.5 по коэффициенту 3.80.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.76 1.64 2.35
Лига Ставок 2.05 1.78 1.62 2.31
Мелбет 2.00 1.90
Pin-Up.ru 2.95 1.42 1.98 1.86 1.57 2.47
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sv_1969
sv_1969
вчера в 12:03
Быки не проиграют
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