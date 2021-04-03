«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ (03.04.2021)

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вчера, 12:01

«Краснодар» сыграет против «Ахмата» в рамках 24-го тура РПЛ .

Ставки букмекеров

«Краснодар» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.77. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 4.00. Еще одна актуальная ставка — победа «Ахмата» по 4.50.

Форма команд

«Краснодар» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. В нынешнем сезоне у «быков» десять побед, четыре ничьих и девять поражений. Команда забила 44 гола и пропустила 30 мячей. «Краснодар» проводит ужасный сезон, однако клуб не хочет прощаться с тренером, поэтому продолжает делать на него ставку. В последних играх «быкам» не везет, они раз за разом теряют очки.

«Ахмат» набрал 29 пунктов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл восемь поединков, пять раз играл вничью и проиграл десять матчей. В активе «Ахмата» 22 забитых и 29 пропущенных мячей. В последних играх «Ахмат» играет еще хуже, чем «Краснодар», но до зоны вылета слишком далеко, поэтому у команды есть шанс остаться в чемпионате.

Информация для ставок

● «Ахмат» не выигрывал в четырех матчах из последних пяти

● «Краснодар» выиграл два матча из последних пяти

● «Краснодар» пропустил 11 мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что «Краснодар» забьет свой первый гол в первом тайме по 1.71. Еще одна актуальная ставка — победа «Краснодара» во втором тайме и ТБ 1.5 по коэффициенту 3.80.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад».