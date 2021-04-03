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Краснодар - Ахмат
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Динамо - Уфа

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Ахмат

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 0:5 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Краснодар
Ахмат
0 : 5
завершен
сегодня, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 24 тур
Стадион Стадион ФК "Краснодар", зрителей: 10554
Телетрансляция: Матч Премьер.
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.774.044.60
Лига Ставок 1.64 4.10 5.40
Фонбет Live! 34.00 20.00 1.04
Мелбет 1.63 4.15 5.70
Pin-Up.ru 1.85 3.85 4.20
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    13' Смольников Игорь (28) уходит с поля, Ионов Алексей (11) вышел на поле
     
    35' Классон Виктор (16)
     
    2
    54' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
    54' Вильена Тонни (52) уходит с поля, Олссон Кристоффер (14) вышел на поле
     
    72' Вандерсон (10) уходит с поля, Ари (9) вышел на поле
     
    73' Классон Виктор (16) уходит с поля, Камболов Руслан (77) вышел на поле
     
    81' Чернов Евгений (18)
     
    83' Ари (9)
     
    2
    90+3' (0:5) Автогол Ионов Алексей (11)
    90+5' Сулейманов Магомед-Шапи (93)
     
    5' (0:1) Харин Евгений (59) (Богосавац Мирослав (8))
     
    37' Янку Габриэль (9) уходит с поля, Бериша Бернард (7) вышел на поле
     
    49' (0:2) Семёнов Андрей (15) (Сильва Исмаэл (11))
     
    51' (0:3) Бериша Бернард (7) (Сильва Исмаэл (11))
     
    2
    60' Ильин Владимир (29) уходит с поля, Алмаси Ладислав (18) вышел на поле
    60' Харин Евгений (59) уходит с поля, Быстров Марат (96) вышел на поле
     
    68' (0:4) Бериша Бернард (7) (Алмаси Ладислав (18))
     
    2
    75' Сильва Исмаэл (11) уходит с поля, Адуев Амир (6) вышел на поле
    75' Тимофеев Артем (94) уходит с поля, Вилькер Анхель (4) вышел на поле
     
    83' Швец Антон (23)
    Голы
    5’ 0:1 Харин Евгений
    ассистент Богосавац Мирослав
    49’ 0:2 Семёнов Андрей
    ассистент Сильва Исмаэл
    51’ 0:3 Бериша Бернард
    ассистент Сильва Исмаэл
    68’ 0:4 Бериша Бернард
    ассистент Алмаси Ладислав
    90+3’ 0:5(А) Ионов Алексей
    Наказания
    Классон Виктор 35’
    Чернов Евгений 81’
    83’ Швец Антон
    Ари 83’
    Сулейманов Магомед-Шапи 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ионов Алексей Смольников Игорь 13’
    37’ Бериша Бернард Янку Габриэль
    Сулейманов Магомед-Шапи Газинский Юрий 54’
    Олссон Кристоффер Вильена Тонни 54’
    60’ Алмаси Ладислав Ильин Владимир
    60’ Быстров Марат Харин Евгений
    Ари Вандерсон 72’
    Камболов Руслан Классон Виктор 73’
    75’ Адуев Амир Сильва Исмаэл
    75’ Вилькер Анхель Тимофеев Артем
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 19
    		5 Удары в створ 8
    		10 Фолы 14
    		6 Угловые 6
    		1 Офсайды 1
    		67% Владение мячом 33%
    		4 Cэйвы 6
    		4 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Давайте думать
    Давайте думать ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:29
    Привет, ради твоего поста вернулся))) Леонардо Жардим Краснодару подойдет на все 100%. Еще пол года назад про мусаева писал!!!
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой ответ санек002 (раскрыть)
    сегодня в 20:53
      санек002
      санек002
      сегодня в 20:52
      ЧЕ ТО МНОГО КРУПНЯКА?ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 20:42
      Дружище, хочется новых тренеров в РПЛ, как Тедеско, Олич, Черевченко. Семаки и Ганчаренко надоели
      minai
      minai
      сегодня в 20:36, ред.
      Нихрена се Терек отлупил Краснодар. Блин, да ещё в гостях!
      протон1
      протон1
      сегодня в 20:06
      физрука выносить только горизонтально у двери. а терек с победой
      shur
      shur
      сегодня в 19:52
      ...мне искренне жаль Быков, но что надо решать, причём жёстко!!!
      makkie
      makkie
      сегодня в 19:39
      Кстати, если Краснодар усилит защиту и сменит Мусаева на Ганчаренко - могут замахнуться на тройку в следующем сезоне.
      makkie
      makkie
      сегодня в 19:37
        praporchik zadov
        praporchik zadov
        сегодня в 19:35
        Да что же еще надо чтобы убрался Мусаев....пинка по зад дать...
        Пепс
        Пепс
        сегодня в 19:29
        Фигасе ... Вот это влет...
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        сегодня в 19:28
        Обыкновенный СЛИВ ТРЕНЕРА.
        Константин Белых
        Константин Белых
        сегодня в 19:24
        Ахмат сыграл круче Челси! Англичане только 4 банки пихнули . Ахмат -5 ))))
        Бен Зопилой
        Бен Зопилой
        сегодня в 19:23
        В прошлом чемпе у быков с Ахматом всё было ровно наоборот...
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov
        сегодня в 19:22
        Ну как мог игрок сборной не отличиться? Забил гол,теперь можно на ЧЕ брать его,он начнет забивать в каждой игре там.....своим
        Иван Тасминский
        Иван Тасминский
        сегодня в 19:16
        Краснодар: мы не уволим Мусаева, даже если он проиграет все оставшиеся матчи.

        Мусаев: Ага, записано.
        Бен Зопилой
        Бен Зопилой
        сегодня в 19:13
        Сливают, очевидно.
        161регион
        161регион
        сегодня в 19:08
        Игру не смотрел, но счет обескуражил просто.... Соседи что с вами происходит??? Мусаева надо списывать....
        pomor45
        pomor45
        сегодня в 19:05
        4:1 во вред Краснодару по "горчичникам". Так отдохнули в паузе для сборной, что забыли, как в футбол надо играть.
        Caniggia
        Caniggia
        сегодня в 19:05
        Дайте Мурадке поработать! Команда только-только начинает нащупывать свою игру!
        abrek123
        abrek123
        сегодня в 19:04
          Futurista
          Futurista
          сегодня в 19:01
          В этой голевой феерии Ионов просто не мог уйти без гола...
          Навзир
          Навзир ответ stanichnik (раскрыть)
          сегодня в 19:00
          Да уж давно пора, надо было в зимнюю паузу менять.
          Caniggia
          Caniggia
          сегодня в 18:58
          Усатый чабан в восторге от игры. Его молодая надежда в сборной Ионов, забил великолепный гол!
          youtomee
          youtomee ответ Красно Синий воин (раскрыть)
          сегодня в 18:58
          да какой уже смысл? пусть сезон доигрывают и пока не спеша нового тренера ищут
          stanichnik
          stanichnik
          сегодня в 18:56
          Болельщиков Ахмата с крупной гостевой победой! А Галицкому, наверное всё таки, пора уже расстаться с Мурадом Олеговичем.
          Alexander Chernetsov
          Alexander Chernetsov
          сегодня в 18:56
            Красно Синий воин
            Красно Синий воин
            сегодня в 18:55
            Надо было Краснодару тренера менять когда была пауза на игры сборной.
            ZimTronPLUS
            ZimTronPLUS
            сегодня в 18:54
            Ну кто теперь должен им пятёрку закинуть, чтобы это "чудо" уволили - Уфа, Тамбов? Кто?
            pg8dd4krxwjn
            pg8dd4krxwjn
            сегодня в 18:53
            Похоже,уже и игроки сливают Мусаева...
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