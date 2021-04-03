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0 : 5
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Стадион ФК "Краснодар", зрителей: 10554
Телетрансляция: Матч Премьер.
|5’
|0:1
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Харин Евгений
ассистент Богосавац Мирослав
|49’
|0:2
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Семёнов Андрей
ассистент Сильва Исмаэл
|51’
|0:3
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Бериша Бернард
ассистент Сильва Исмаэл
|68’
|0:4
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Бериша Бернард
ассистент Алмаси Ладислав
|90+3’
|0:5(А)
|Ионов Алексей
|Классон Виктор
|35’
|Чернов Евгений
|81’
|83’
|Швец Антон
|Ари
|83’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ионов Алексей
|Смольников Игорь
|13’
|37’
|Бериша Бернард
|Янку Габриэль
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Газинский Юрий
|54’
|Олссон Кристоффер
|Вильена Тонни
|54’
|60’
|Алмаси Ладислав
|Ильин Владимир
|60’
|Быстров Марат
|Харин Евгений
|Ари
|Вандерсон
|72’
|Камболов Руслан
|Классон Виктор
|73’
|75’
|Адуев Амир
|Сильва Исмаэл
|75’
|Вилькер Анхель
|Тимофеев Артем
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|11
|Удары по воротам
|19
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|5
|Удары в створ
|8
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|10
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|1
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|4
|Cэйвы
|6
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|4
|Предупреждения
|1
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