«Краснодар» — ЦСКА Москва. Прогноз на матч чемпионата России (27.05.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Краснодара» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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сегодня, 19:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Краснодар» заметно преобразился в последние два месяца и готов побороться с ЦСКА не только в предстоящей встрече РПЛ, но и в финале кубка России. «Быки» на данный момент занимают шестое место с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Предстоящий матч мало что решает для хозяев, а вот гости будут больше мотивированы. В прошлом туре «Краснодар» крупно выиграл у «Ростова» (3:0), а ранее в кубке страны переиграл «Урал» (2:1).
ЦСКА подпустил к себе ближе конкурентов в борьбе за второе место и теперь вынужден набирать максимум очков, чтобы завершить сезон на втором месте. «Армейцы» на данный момент набрали 54 балла и всего на один пункт от них отстает «Спартак». Матч с «Краснодаром» будет напряженный, а гостям он важен и с турнирной точки зрения. В двух последних матчах ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2), а ранее крупно переиграл «Торпедо» (3:0).
Информация для ставок
- «Краснодар» выиграл семь из десяти последних матчей при одном поражении
- ЦСКА выиграл лишь четыре выездных поединка из десяти последних
- «Краснодар» и ЦСКА выиграли по два матча каждый в последних пяти встречах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды мало забивают в личных встречах между собой и учитывая погодные условия можно предположить, что в этот раз мало что изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.