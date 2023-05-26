«Краснодар» — ЦСКА Москва. Прогноз на матч чемпионата России (27.05.2023)

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вчера, 14:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Краснодара» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Краснодар» заметно преобразился в последние два месяца и готов побороться с ЦСКА не только в предстоящей встрече РПЛ , но и в финале кубка России. «Быки» на данный момент занимают шестое место с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Предстоящий матч мало что решает для хозяев, а вот гости будут больше мотивированы. В прошлом туре «Краснодар» крупно выиграл у «Ростова» (3:0), а ранее в кубке страны переиграл «Урал» (2:1).

ЦСКА подпустил к себе ближе конкурентов в борьбе за второе место и теперь вынужден набирать максимум очков, чтобы завершить сезон на втором месте. «Армейцы» на данный момент набрали 54 балла и всего на один пункт от них отстает «Спартак». Матч с «Краснодаром» будет напряженный, а гостям он важен и с турнирной точки зрения. В двух последних матчах ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2), а ранее крупно переиграл «Торпедо» (3:0).

Информация для ставок

«Краснодар» выиграл семь из десяти последних матчей при одном поражении

ЦСКА выиграл лишь четыре выездных поединка из десяти последних

выиграл лишь четыре выездных поединка из десяти последних «Краснодар» и ЦСКА выиграли по два матча каждый в последних пяти встречах

выиграли по два матча каждый в последних пяти встречах Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды мало забивают в личных встречах между собой и учитывая погодные условия можно предположить, что в этот раз мало что изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.