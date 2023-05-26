Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Краснодар» — ЦСКА Москва. Прогноз на матч чемпионата России (27.05.2023)

вчера, 14:51
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Краснодара» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.483.542.15
Pari 3.35 3.55 2.15

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Краснодар» заметно преобразился в последние два месяца и готов побороться с ЦСКА не только в предстоящей встрече РПЛ, но и в финале кубка России. «Быки» на данный момент занимают шестое место с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Предстоящий матч мало что решает для хозяев, а вот гости будут больше мотивированы. В прошлом туре «Краснодар» крупно выиграл у «Ростова» (3:0), а ранее в кубке страны переиграл «Урал» (2:1).

ЦСКА подпустил к себе ближе конкурентов в борьбе за второе место и теперь вынужден набирать максимум очков, чтобы завершить сезон на втором месте. «Армейцы» на данный момент набрали 54 балла и всего на один пункт от них отстает «Спартак». Матч с «Краснодаром» будет напряженный, а гостям он важен и с турнирной точки зрения. В двух последних матчах ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2), а ранее крупно переиграл «Торпедо» (3:0).

Информация для ставок

  • «Краснодар» выиграл семь из десяти последних матчей при одном поражении
  • ЦСКА выиграл лишь четыре выездных поединка из десяти последних
  • «Краснодар» и ЦСКА выиграли по два матча каждый в последних пяти встречах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды мало забивают в личных встречах между собой и учитывая погодные условия можно предположить, что в этот раз мало что изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.74 1.71 2.21
Pari 2.15 1.70
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:47
Генеральная репетиция финала Кубка России в рамках РПЛ, где команды всерьез будут биться за победу. "Быки" в очень хорошем состоянии, их атака с Кордобой, Сперцяном и компанией работает очень эффективно, тогда как и поддержка трибун не будет лишней. Этой весной к тому же из за прелестей сетки кубка России уже дважды играли команды и разменялись домашними победами. "Быки" дома победили 1-0, да и сейчас могут воспользоваться состоянием ЦСКА после дерби, потерей Роши в центре защиты гостей, к тому же форма "быков", которые и чемпионскому Зениту в Питере не проигрывают (2-2), очень хороша.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 