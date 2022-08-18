«Краснодар» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (21.08.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Факел» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.
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21 августа 2022, 20:00
воскресенье
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Краснодар» старается набирать очки в каждом поединке и проиграл только в одном туре из пяти стартовых. Перед стартом очередного поединке «быки» набрали восемь очков и занимают седьмое место, опережая «Ахмат» лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» М (0:0), а ранее крупно обыграл «Локомотив» (3:0).
«Оренбург» после возвращения в РПЛ играет с переменным успехом и набрал шесть очков в первых пяти турах. Главной целью команды является сохранение места на следующий сезон и ей остается только набирать баллы, где это возможно. Даже ничья стала бы в этом матче хорошим результатом для гостей. Два последних матча «Оренбург» обыграл «Торпедо» (1:0), а ранее уступил на выезде «Ростову» (1:2).
Информация для ставок
- «Краснодар» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах
- Пять последних выездных матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
«Краснодар» имеет преимущество на бумаге перед «Оренбургом» и попытается преобразовать его на футбольном поле. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу на своем поле над дебютантом по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.