«Краснодар» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (21.08.2022)

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сегодня, 10:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Факел» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Краснодар» старается набирать очки в каждом поединке и проиграл только в одном туре из пяти стартовых. Перед стартом очередного поединке «быки» набрали восемь очков и занимают седьмое место, опережая «Ахмат» лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» М (0:0), а ранее крупно обыграл «Локомотив» (3:0).

«Оренбург» после возвращения в РПЛ играет с переменным успехом и набрал шесть очков в первых пяти турах. Главной целью команды является сохранение места на следующий сезон и ей остается только набирать баллы, где это возможно. Даже ничья стала бы в этом матче хорошим результатом для гостей. Два последних матча «Оренбург» обыграл «Торпедо» (1:0), а ранее уступил на выезде «Ростову» (1:2).

Информация для ставок

«Краснодар» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах

Пять последних выездных матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Краснодар» имеет преимущество на бумаге перед «Оренбургом» и попытается преобразовать его на футбольном поле. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу на своем поле над дебютантом по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.