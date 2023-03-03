«Краснодар» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (05.03.2023)

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сегодня, 11:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Торпедо» оценивается по 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Краснодар» выиграл лишь один матч в пяти последних турах РПЛ и предугадать в какой форме коллектив находится сейчас очень сложно. Перед возобновлением чемпионата России «быки» занимают восьмое место с 25 очками и от четвертого места их отделяют всего четыре балла. В домашней встрече с последней командой РПЛ от хозяев ждут только победы. Недавно «Краснодар» уступил ЦСКА в кубке России по сумме двух матчей (0:3, 1:0).

«Торпедо» является абсолютным аутсайдером чемпионата России и после длительного ожидания возвращения в элитный дивизион совсем не оправдывает надежд болельщиков. Московский клуб идет на последней строчке с шестью баллами и отстает от ближайшего соперника на шесть очков. В прошлом матче кубка России «Торпедо» проиграл на выезде «Акрону» из Тольятти (0:2), а в товарищеской встрече уступил «Оренбургу» (3:4).

Информация для ставок

«Краснодар» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торпедо» не может выиграть уже 14 матчей подряд во всех турнирах

«Краснодар» выиграл две из трех последних встреч с «Торпедо»

Прогноз

«Краснодар» выглядит более уверенно и сплоченно, чем их соперник, основываясь на первой половине сезона. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.