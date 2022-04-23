«Краснодар» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2022)

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вчера, 15:58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Зенит», на который можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.4. Рискнуть на победу хозяев можно по 7.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Краснодар» постигло много серьезных проблем в этом сезоне, что не могло не повлиять на результаты команды в чемпионате России. Таким образом, «быки» занимают пятое место с 39 очками и отстают от ближайшего соперника и зоны еврокубков на четыре пункта, при этом сыграв на один поединок меньше. Матч с чемпионом страны будет очень непростым, однако зацепиться за очки шансы у хозяев определенно будут появляться. В двух последних матчах «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) и минимально одолел «Рубин» (1:0).

«Зенит» провел очень тяжелый кубковый матч несколько дней назад и неожиданно уступил «Алании» в серии пенальти (2:3), тем самым покинув турнир. Теперь питерцы могут полностью сконцентрироваться на чемпионате, ведь отрыв от московского «Динамо» составляет всего три пункта. Матч с ослабленным «Краснодаром» не стоит считать проходным и футболистам придется приложить для победы максимум усилий. В прошлых матчах РПЛ «Зенит» одержал уверенные победы над «Уралом» (3:1) и «Ахматом» (2:0).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» забивал в семи поединках из десяти на своем стадионе за последнее время

Четыре из пяти последних матча между командами в Краснодаре завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зенит» выиграл только три матча из десяти выездных за последнее время

Прогноз

«Зенит» понимает, что любая потеря очков может привести к плохим последствиям на финише чемпионата, но на выезде не демонстрирует уверенной игры. Предлагаем рискнуть и выбрать ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.9.