Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Краснодар» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2022)

вчера, 15:58
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Зенит», на который можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.4. Рискнуть на победу хозяев можно по 7.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.244.931.41
Фонбет 7.40 4.80 1.40
Мелбет 7.90 5.35 1.42
BetBoom 8.08 4.75 1.43

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Краснодар» постигло много серьезных проблем в этом сезоне, что не могло не повлиять на результаты команды в чемпионате России. Таким образом, «быки» занимают пятое место с 39 очками и отстают от ближайшего соперника и зоны еврокубков на четыре пункта, при этом сыграв на один поединок меньше. Матч с чемпионом страны будет очень непростым, однако зацепиться за очки шансы у хозяев определенно будут появляться. В двух последних матчах «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) и минимально одолел «Рубин» (1:0).

«Зенит» провел очень тяжелый кубковый матч несколько дней назад и неожиданно уступил «Алании» в серии пенальти (2:3), тем самым покинув турнир. Теперь питерцы могут полностью сконцентрироваться на чемпионате, ведь отрыв от московского «Динамо» составляет всего три пункта. Матч с ослабленным «Краснодаром» не стоит считать проходным и футболистам придется приложить для победы максимум усилий. В прошлых матчах РПЛ «Зенит» одержал уверенные победы над «Уралом» (3:1) и «Ахматом» (2:0).

Информация для ставок

  • «Зенит» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Краснодар» забивал в семи поединках из десяти на своем стадионе за последнее время
  • Четыре из пяти последних матча между командами в Краснодаре завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Зенит» выиграл только три матча из десяти выездных за последнее время

Прогноз

«Зенит» понимает, что любая потеря очков может привести к плохим последствиям на финише чемпионата, но на выезде не демонстрирует уверенной игры. Предлагаем рискнуть и выбрать ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.56 1.97 1.96
Мелбет 2.44 1.53
Все комментарии
e769emuryrm8
e769emuryrm8
вчера в 20:25
Футбольный клуб «Зенит» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 