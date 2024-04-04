«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (06.04.2024)

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сегодня, 18:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Кристал Пэлас» выиграл лишь одну игру из пяти последних поединков, чем не могут быть довольны болельщики. Команда располагается на 14 месте с 30 баллами и на девять пунктов отстает от ближайшего соперника. Хозяевам следует побеспокоиться о безопасности, ведь они опережают зону вылета всего на восемь баллов, а рассчитывать на очки с «Манчестер Сити» вряд ли приходится. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились поражением от «Борнмута» (0:1) и ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Манчестер Сити» идет на третьем месте в АПЛ с 67 набранными баллами и отстает от «Арсенала» всего на один пункт. Впереди очень ответственные поединки, поэтому команде нельзя терять очки в подобных встречах как с «Кристал Пэлас». В случае победы, гости как минимум не позволят конкурентам оторваться, а возможно и обойдут их. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились крупной победой над «Астон Виллой» (4:1) и ничьей с «Арсеналом» (0:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Кристал Пэлас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних выездных поединков

«Кристал Пэлас» проиграл две из пяти последних встреч «горожанам» при одной победе

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» является фаворитом и наверняка сможет забить нестабильному сопернику несколько мячей. Предлагаем сделать ставку на гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.