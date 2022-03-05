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«Крылья Советов» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч чемпионата России. (06.03.2022)

вчера, 12:35
Арсенал Тула

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Арсенала» оценивается по 4.98, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.62.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.82 3.82 4.88
1XBET 1.82 3.82 4.88
BetBoom 1.77 3.66 5.12

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.04.

Форма команд

«Крылья Советов» отлично проводят сезон и неожиданно для многих болельщиков и экспертов занимают восьмое место с набранными 27 очками. Коллектив набрал восемь очков в последних пяти встречах, что является неплохим результатом, и могут продлить свой успех в домашнем матче с аутсайдером. Последние два поединка «Крыльев Советов» в чемпионате закончились победой над «Рубином» (2:0) и минимальным поражением ЦСКА (0:1).

«Арсенал» Тула не отличается стабильностью в нынешнем сезоне и находится ниже середины турнирной таблицы. Команда идет на 13 месте и набрала 19 очков, что не может удовлетворить болельщиков и руководство. Чтобы изменить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над линией обороны, ведь клуб пропустил уже 37 мячей. В прошлом туре «Арсенал» из Тулы проиграл «Сочи» (0:2), а ранее с тем же счетом уступил ЦСКА (0:2).

Информация для ставок

  • Пять из семи последних матчей «Арсенал» Тула завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Крылья Советов» проиграли только два поединка из десяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Арсенал» Тула выиграл пять из шести последних матчей с клубом из Самары

Прогноз

«Крылья Советов» смотрятся очень уверенно, и шансов у гостей в этом поединке будет очень мало. Предполагаем, что поединок завершится победой хозяев. Сделать ставку на успех «Крыльев Советов» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.83 2.13
1XBET 1.83 2.13
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 13:20
Победа команды "Крылья Советов" в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 12:45
Крылья стали открытием первой части чемпионата. Да, после паузы пока что мы самарцев из за переноса не видели, но в целом Осинькин и компания, кроме Сергеева, состав сохранили. Зиньковский, Пиняев, Сарвели - отличная линия атаки, скоростная игра - все должно остаться при самарцах, который избежали потрясений в зимнее окно, ну и на фоне Арсенала гораздо более свежими подходят к данному поединку при поддержке трибун...... У туляков не задался старт после зимней паузы, а за неделю они уступили в 2х матчах подряд. Подопечные Божовича в Сочи проиграли команде Федотова 0-2, а на кубок вылетели от Алании во Владикавказе 0-1 и все это при привычно слабой обороне, которая уже стала притчей во языцах за последние сезоны. Ну на сей раз и атака совсем не выручает "оружейников" - против бегущих и скоростных самарцев гостям будет сложно убраться с 13ого места, если только ниже не упасть..... В Туле Арсенал победил 2-1, но сейчас пришло время от 8ой команды чемпионата. Самарцы гораздо свежее, тогда как туляки тяжело выходят из нагрузок после сборов и проводят третий матч за неделю. У Крыльев куда как лучше отлажена игра в нападении, они будут играть при поддержке трибун, да и в целом по сезону самарцы выглядят куда как стабильнее и интереснее. Уверен, что хозяева захватят инициативу с первых минут и смогут дожать аутсайдера чемпионата.
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