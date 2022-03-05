«Крылья Советов» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч чемпионата России. (06.03.2022)

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вчера, 12:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Арсенала» оценивается по 4.98, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.62.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.04.

Форма команд

«Крылья Советов» отлично проводят сезон и неожиданно для многих болельщиков и экспертов занимают восьмое место с набранными 27 очками. Коллектив набрал восемь очков в последних пяти встречах, что является неплохим результатом, и могут продлить свой успех в домашнем матче с аутсайдером. Последние два поединка «Крыльев Советов» в чемпионате закончились победой над «Рубином» (2:0) и минимальным поражением ЦСКА (0:1).

«Арсенал» Тула не отличается стабильностью в нынешнем сезоне и находится ниже середины турнирной таблицы. Команда идет на 13 месте и набрала 19 очков, что не может удовлетворить болельщиков и руководство. Чтобы изменить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над линией обороны, ведь клуб пропустил уже 37 мячей. В прошлом туре «Арсенал» из Тулы проиграл «Сочи» (0:2), а ранее с тем же счетом уступил ЦСКА (0:2).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Арсенал» Тула завершились исходом «обе забьют — нет»

«Крылья Советов» проиграли только два поединка из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Арсенал» Тула выиграл пять из шести последних матчей с клубом из Самары

Прогноз

«Крылья Советов» смотрятся очень уверенно, и шансов у гостей в этом поединке будет очень мало. Предполагаем, что поединок завершится победой хозяев. Сделать ставку на успех «Крыльев Советов» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.