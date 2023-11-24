«Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России. (25.11.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Локомотива» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
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сегодня, 13:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Крылья Советов» немного сдали в результатах, но остаются в группе лидеров и имеют в своем активе 25 баллов, уступая по дополнительным показателям московскому «Динамо». На своем стадионе в игре с «Локомотивом» собственные болельщики будут гнать команду вперед и у нее определенно будут возможности отличиться. Два последних матча «Крыльев Советов» завершились победой над «Уралом» (3:1) и поражением от «Краснодара» (1:2).
«Локомотив» очень редко проигрывает в последнее время и вышел уже на седьмое место с 24 баллами, отставая от нынешнего соперника на один балл. «Железнодорожники» в случае победы в этом непростом поединке поднимутся выше по таблице минимум на одну позицию. В прошлом туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле одолел «Ахмат» (2:1), а ранее поделил очки со «Спартаком» (1:1).
Информация для ставок
- «Крылья Советов» выиграли только один матч из семи последних во всех турнирах
- «Локомотив» проиграл четыре выездных матча из десяти последних
- Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
«Крылья Советов» крайне неудачно играют в последних матчах и постараются исправить эту ситуацию в нынешнем поединке. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.