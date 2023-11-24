«Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России. (25.11.2023)

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вчера, 22:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Локомотива» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Крылья Советов» немного сдали в результатах, но остаются в группе лидеров и имеют в своем активе 25 баллов, уступая по дополнительным показателям московскому «Динамо». На своем стадионе в игре с «Локомотивом» собственные болельщики будут гнать команду вперед и у нее определенно будут возможности отличиться. Два последних матча «Крыльев Советов» завершились победой над «Уралом» (3:1) и поражением от «Краснодара» (1:2).

«Локомотив» очень редко проигрывает в последнее время и вышел уже на седьмое место с 24 баллами, отставая от нынешнего соперника на один балл. «Железнодорожники» в случае победы в этом непростом поединке поднимутся выше по таблице минимум на одну позицию. В прошлом туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле одолел «Ахмат» (2:1), а ранее поделил очки со «Спартаком» (1:1).

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли только один матч из семи последних во всех турнирах

«Локомотив» проиграл четыре выездных матча из десяти последних

Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Крылья Советов» крайне неудачно играют в последних матчах и постараются исправить эту ситуацию в нынешнем поединке. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.